Image To PDF для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Krystal Techno Apps
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|29.15 Мб
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Image To PDF — это удобное и функциональное приложение, предназначенное для преобразования изображений различных форматов (JPG, JPEG, PNG и других) в PDF-документы. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, широкий спектр возможностей для редактирования изображений перед их преобразованием и инструменты для организации и защиты PDF-файлов.
Приложение подходит для повседневного использования, особенно если требуется быстро объединить несколько изображений в единый документ PDF, сохранить их в защищенном формате или оптимизировать для печати. Благодаря поддержке работы с файлами любого размера, отсутствию ограничений на количество конвертируемых изображений и наличию встроенных функций редактирования, Image To PDF станет полезным инструментом как для личных, так и профессиональных нужд.
Основные возможности приложения Image To PDF:
- Преобразование изображений из галереи или камеры в PDF-документы.
- Отсутствие ограничений на размер или количество конвертируемых файлов.
- Возможность редактирования изображений: изменение размера, обрезка, поворот и рисование.
- Оптимизация изображений для повышения качества готового PDF-файла.
- Удобное изменение порядка изображений с помощью функции перетаскивания.
- Настройка уровня сжатия изображений (низкое, среднее, высокое) для экономии пространства.
- Установка паролей для защиты PDF-файлов.
- Просмотр созданных PDF-документов прямо в приложении через встроенный PDF Viewer.
- Функция печати PDF-документов.
- Возможность легко делиться готовыми PDF через социальные сети, электронную почту или Bluetooth.
- Копирование PDF в указанную пользователем папку и переименование файлов.
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