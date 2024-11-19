Image To PDF для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:29.15 Мб
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Image To PDF — это удобное и функциональное приложение, предназначенное для преобразования изображений различных форматов (JPG, JPEG, PNG и других) в PDF-документы. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, широкий спектр возможностей для редактирования изображений перед их преобразованием и инструменты для организации и защиты PDF-файлов.

Приложение подходит для повседневного использования, особенно если требуется быстро объединить несколько изображений в единый документ PDF, сохранить их в защищенном формате или оптимизировать для печати. Благодаря поддержке работы с файлами любого размера, отсутствию ограничений на количество конвертируемых изображений и наличию встроенных функций редактирования, Image To PDF станет полезным инструментом как для личных, так и профессиональных нужд.

Основные возможности приложения Image To PDF:

  • Преобразование изображений из галереи или камеры в PDF-документы.
  • Отсутствие ограничений на размер или количество конвертируемых файлов.
  • Возможность редактирования изображений: изменение размера, обрезка, поворот и рисование.
  • Оптимизация изображений для повышения качества готового PDF-файла.
  • Удобное изменение порядка изображений с помощью функции перетаскивания.
  • Настройка уровня сжатия изображений (низкое, среднее, высокое) для экономии пространства.
  • Установка паролей для защиты PDF-файлов.
  • Просмотр созданных PDF-документов прямо в приложении через встроенный PDF Viewer.
  • Функция печати PDF-документов.
  • Возможность легко делиться готовыми PDF через социальные сети, электронную почту или Bluetooth.
  • Копирование PDF в указанную пользователем папку и переименование файлов.
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