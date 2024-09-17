iWhereGo Genius для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iWhereGo Studio
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.08 Мб
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iWhereGo Genius – приложение для маскировки геолокации, которое помогает пользователям изменять местоположение устройства без необходимости физического перемещения. Оно разработано для работы с двумя популярными играми, использующими функции GPS, а именно Pokémon Go и Monster Hunter Now. Основная цель iWhereGo Genius заключается в том, чтобы пользователи могли выполнять задания и достигать контрольных точек в этих играх, не выходя из дома или не перемещаясь в реальном мире. Это особенно полезно в ситуациях, когда нет возможности выйти на улицу, например, при плохой погоде или недомогании.
Приложение позволяет менять координаты устройства, не нарушая целостности операционной системы, что исключает необходимость в джейлбрейке. Кроме того, iWhereGo Genius поддерживает загрузку маршрутов в формате GPX, что дает возможность моделировать передвижение по выбранному маршруту с заданной скоростью. Таким образом, пользователи могут имитировать путешествие или перемещение, используя заранее подготовленные маршруты.
iWhereGo Genius доступно для пользователей как мобильных устройств, так и компьютеров. Мобильная версия поддерживает операционные системы iOS (с версии 18) и Android (с версии 15), а настольная версия может быть установлена на Windows и MacOS. Это делает приложение универсальным и удобным для широкого круга пользователей, независимо от используемой платформы.
Список основных возможностей приложения iWhereGo Genius:
- Маскировка реального местоположения без необходимости физического перемещения.
- Поддержка популярных игр, основанных на местоположении: Pokémon Go и Monster Hunter Now.
- Изменение координат устройства без джейлбрейка.
- Импорт и использование маршрутов в формате GPX для моделирования передвижения.
- Возможность настройки пользовательской скорости передвижения по маршруту.
- Поддержка мобильных операционных систем iOS 18 и Android 15.
- Совместимость с настольными платформами Windows и MacOS.
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Admin
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