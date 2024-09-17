iWhereGo Genius для Windows

Описание
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Лицензия: Демо версия | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:3.08 Мб
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iWhereGo Genius скриншот № 1

iWhereGo Genius – приложение для маскировки геолокации, которое помогает пользователям изменять местоположение устройства без необходимости физического перемещения. Оно разработано для работы с двумя популярными играми, использующими функции GPS, а именно Pokémon Go и Monster Hunter Now. Основная цель iWhereGo Genius заключается в том, чтобы пользователи могли выполнять задания и достигать контрольных точек в этих играх, не выходя из дома или не перемещаясь в реальном мире. Это особенно полезно в ситуациях, когда нет возможности выйти на улицу, например, при плохой погоде или недомогании.

Приложение позволяет менять координаты устройства, не нарушая целостности операционной системы, что исключает необходимость в джейлбрейке. Кроме того, iWhereGo Genius поддерживает загрузку маршрутов в формате GPX, что дает возможность моделировать передвижение по выбранному маршруту с заданной скоростью. Таким образом, пользователи могут имитировать путешествие или перемещение, используя заранее подготовленные маршруты.

iWhereGo Genius доступно для пользователей как мобильных устройств, так и компьютеров. Мобильная версия поддерживает операционные системы iOS (с версии 18) и Android (с версии 15), а настольная версия может быть установлена на Windows и MacOS. Это делает приложение универсальным и удобным для широкого круга пользователей, независимо от используемой платформы.

Список основных возможностей приложения iWhereGo Genius:

  • Маскировка реального местоположения без необходимости физического перемещения.
  • Поддержка популярных игр, основанных на местоположении: Pokémon Go и Monster Hunter Now.
  • Изменение координат устройства без джейлбрейка.
  • Импорт и использование маршрутов в формате GPX для моделирования передвижения.
  • Возможность настройки пользовательской скорости передвижения по маршруту.
  • Поддержка мобильных операционных систем iOS 18 и Android 15.
  • Совместимость с настольными платформами Windows и MacOS.
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