iWhereGo Genius – приложение для маскировки геолокации, которое помогает пользователям изменять местоположение устройства без необходимости физического перемещения. Оно разработано для работы с двумя популярными играми, использующими функции GPS, а именно Pokémon Go и Monster Hunter Now. Основная цель iWhereGo Genius заключается в том, чтобы пользователи могли выполнять задания и достигать контрольных точек в этих играх, не выходя из дома или не перемещаясь в реальном мире. Это особенно полезно в ситуациях, когда нет возможности выйти на улицу, например, при плохой погоде или недомогании.

Приложение позволяет менять координаты устройства, не нарушая целостности операционной системы, что исключает необходимость в джейлбрейке. Кроме того, iWhereGo Genius поддерживает загрузку маршрутов в формате GPX, что дает возможность моделировать передвижение по выбранному маршруту с заданной скоростью. Таким образом, пользователи могут имитировать путешествие или перемещение, используя заранее подготовленные маршруты.

iWhereGo Genius доступно для пользователей как мобильных устройств, так и компьютеров. Мобильная версия поддерживает операционные системы iOS (с версии 18) и Android (с версии 15), а настольная версия может быть установлена на Windows и MacOS. Это делает приложение универсальным и удобным для широкого круга пользователей, независимо от используемой платформы.

Список основных возможностей приложения iWhereGo Genius: