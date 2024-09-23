DVDInfo — это программа, предназначенная для получения детализированной информации о DVD-дисках. Она предоставляет пользователям удобный способ получить полные метаданные о содержимом дисков, что может быть полезным как для простого просмотра семейных записей, так и для глубокого анализа коллекций фильмов. Приложение ориентировано на тех, кто нуждается в упорядоченной и подробной информации о видео, аудио, субтитрах и других элементах DVD-дисков.

Основная функция DVDInfo — это предоставление полного отчета по содержимому диска, который включает данные о видеофайлах, аудиодорожках, субтитрах и, при наличии, структуре глав фильма. Это делает приложение незаменимым для пользователей, желающих сохранить отчет для дальнейшей работы с коллекциями фильмов или для использования в сторонних программах.

Приложение имеет простой, минималистичный интерфейс, который облегчает его использование. Для начала работы пользователю нужно указать директорию, содержащую файлы VIDEO_TS с DVD-диска. После этого программа обрабатывает данные и выводит подробный отчет, который можно сохранить для дальнейшего использования. DVDInfo работает с файлами IFO, что позволяет получать информацию о содержимом DVD-дисков быстро и эффективно.

Основные возможности приложения DVDInfo: