DVDInfo для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0.1r5 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2.22 Мб
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DVDInfo скриншот № 1

DVDInfo — это программа, предназначенная для получения детализированной информации о DVD-дисках. Она предоставляет пользователям удобный способ получить полные метаданные о содержимом дисков, что может быть полезным как для простого просмотра семейных записей, так и для глубокого анализа коллекций фильмов. Приложение ориентировано на тех, кто нуждается в упорядоченной и подробной информации о видео, аудио, субтитрах и других элементах DVD-дисков.

Основная функция DVDInfo — это предоставление полного отчета по содержимому диска, который включает данные о видеофайлах, аудиодорожках, субтитрах и, при наличии, структуре глав фильма. Это делает приложение незаменимым для пользователей, желающих сохранить отчет для дальнейшей работы с коллекциями фильмов или для использования в сторонних программах.

Приложение имеет простой, минималистичный интерфейс, который облегчает его использование. Для начала работы пользователю нужно указать директорию, содержащую файлы VIDEO_TS с DVD-диска. После этого программа обрабатывает данные и выводит подробный отчет, который можно сохранить для дальнейшего использования. DVDInfo работает с файлами IFO, что позволяет получать информацию о содержимом DVD-дисков быстро и эффективно.

Основные возможности приложения DVDInfo:

  • Получение полного отчета о DVD-диске, включая видео, аудио и субтитры.
  • Поддержка работы с IFO-файлами и возможность указания директории с DVD-файлами.
  • Возможность сохранения отчета для последующего использования в других программах.
  • Простота использования благодаря минималистичному интерфейсу.
  • Поддержка информации о частях и главах фильма (при их наличии).
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