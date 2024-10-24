TunesKit Location Changer для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $6.96
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:121.75 Мб
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TunesKit Location Changer скриншот № 1

TunesKit Location Changer — это удобное приложение, которое предназначено для изменения GPS-местоположения на мобильных устройствах. Программа предоставляет пользователям возможность легко менять свое местоположение на карте, имитируя как статичное, так и динамическое перемещение. Она поддерживает устройства на базе как Android, так и iOS, что делает ее универсальным решением для тех, кто хочет изменять настройки GPS с различными целями, будь то доступ к контенту с географической привязкой или тестирование приложений.

TunesKit Location Changer оснащен несколькими режимами работы, что позволяет пользователю выбрать, как именно изменить свое местоположение: зафиксировать его в определенной точке или имитировать движение между несколькими локациями. Доступные функции включают симуляцию движения с начальной и конечной точками, а также возможность настроить тип движения — ходьба, бег или езда. Кроме того, приложение поддерживает специальный режим "Jump Teleport", который позволяет мгновенно перемещаться между различными точками на карте.

Интерфейс программы интуитивно понятен и не требует специальных знаний для настройки. TunesKit Location Changer может быть полезен для пользователей, которые играют в игры с привязкой к географическому местоположению, тестируют приложения или просто хотят изменить свое местоположение в социальных сетях или других сервисах.

Основные возможности приложения TunesKit Location Changer:

  • Изменение GPS-координат на устройствах Android и iOS.
  • Возможность имитации движения между двумя или несколькими точками.
  • Поддержка режимов ходьбы, бега и езды.
  • Режим "Jump Teleport" для мгновенного перемещения на карте.
  • Удобный интерфейс, не требующий сложных настроек.
  • Функция управления перемещением с помощью виртуального джойстика.
  • Возможность работы в фоновом режиме без влияния на работу других приложений.
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