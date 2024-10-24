TunesKit Location Changer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $6.96
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TunesKit
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|121.75 Мб
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TunesKit Location Changer — это удобное приложение, которое предназначено для изменения GPS-местоположения на мобильных устройствах. Программа предоставляет пользователям возможность легко менять свое местоположение на карте, имитируя как статичное, так и динамическое перемещение. Она поддерживает устройства на базе как Android, так и iOS, что делает ее универсальным решением для тех, кто хочет изменять настройки GPS с различными целями, будь то доступ к контенту с географической привязкой или тестирование приложений.
TunesKit Location Changer оснащен несколькими режимами работы, что позволяет пользователю выбрать, как именно изменить свое местоположение: зафиксировать его в определенной точке или имитировать движение между несколькими локациями. Доступные функции включают симуляцию движения с начальной и конечной точками, а также возможность настроить тип движения — ходьба, бег или езда. Кроме того, приложение поддерживает специальный режим "Jump Teleport", который позволяет мгновенно перемещаться между различными точками на карте.
Интерфейс программы интуитивно понятен и не требует специальных знаний для настройки. TunesKit Location Changer может быть полезен для пользователей, которые играют в игры с привязкой к географическому местоположению, тестируют приложения или просто хотят изменить свое местоположение в социальных сетях или других сервисах.
Основные возможности приложения TunesKit Location Changer:
- Изменение GPS-координат на устройствах Android и iOS.
- Возможность имитации движения между двумя или несколькими точками.
- Поддержка режимов ходьбы, бега и езды.
- Режим "Jump Teleport" для мгновенного перемещения на карте.
- Удобный интерфейс, не требующий сложных настроек.
- Функция управления перемещением с помощью виртуального джойстика.
- Возможность работы в фоновом режиме без влияния на работу других приложений.
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Отзывы о программе TunesKit Location Changer
Admin
Отзывов о программе TunesKit Location Changer 1.5.0 пока нет, можете добавить...