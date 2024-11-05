Passkey Lite для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:9.4.7.4 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
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Категория:Снятие защиты
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Размер:80.68 Мб
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Passkey Lite — это программное обеспечение для дешифрования и снятия защиты с DVD и Blu-ray дисков, позволяющее пользователям легко воспроизводить и копировать контент, даже если он защищен. С помощью DVDFab Passkey Lite можно снять защиту с большинства DVD и Blu-ray дисков, тем самым обойти ограничения, связанные с защитой от копирования. Основное назначение приложения — обеспечить возможность воспроизведения и копирования дисков, которые иначе не поддаются использованию на компьютерах из-за стандартной системы защиты.

После установки приложения, пользователю будет предложен выбор типа издания. В бесплатной версии (Lite) доступен основной функционал для работы с DVD и Blu-ray, но стоит учитывать, что эта версия предлагает менее обширный набор возможностей по сравнению с DVDFab Passkey for DVD и DVDFab Passkey for Blu-ray. Lite-версия поддерживает снятие защиты таких типов, как AACS V10, RC, BD-Live и UOPs, но более сложные алгоритмы, например AACS V12+ или BDAV, в ней не поддерживаются. Для пользователей, которые нуждаются в расшифровке дисков с данными типами защиты, доступен переход на более полную версию программы.

Passkey Lite позволяет не только расшифровывать DVD и Blu-ray диски, но и работать с защитой ARccOS и RipGuard. Однако возможность копирования данных с таких защищенных дисков остается ограниченной, и для полноценного клонирования может потребоваться версия с расширенным функционалом. Кроме того, программа поддерживает такие опции, как настройка прозрачности субтитров, что особенно удобно при просмотре видео с субтитрами на иностранных языках.

Программа поддерживает расшифровку аудио-CD, HD DVD и 3D Blu-ray дисков, что делает её универсальной и применимой для различных видов носителей. Инструмент идеально подходит для пользователей, которым необходим базовый функционал для обхода ограничений защиты дисков, и позволяет понять, насколько требуется приобретение полной версии для дополнительных функций.

Основные возможности приложения Passkey Lite:

  • Дешифрование большинства видов защит DVD и Blu-ray, включая AACS V10, RC, BD-Live и UOPs.
  • Просмотр и расшифровка дисков, защищенных ARccOS и RipGuard (без возможности их копирования).
  • Полное снятие защиты с DVD, закодированных с использованием RC, RCE, APS и UOP.
  • Возможность настройки прозрачности субтитров для удобства при просмотре видео с субтитрами.
  • Поддержка аудио-CD, HD DVD и 3D Blu-ray, при наличии необходимых аппаратных ресурсов.
  • Опциональная функция копирования и клонирования, что позволяет сохранить содержимое на других дисках.
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