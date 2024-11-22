SepPDF для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.84 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Разбивка файлов - PDF
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:219 Кб
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SepPDF – утилита для работы с PDF-документами, предназначенное для быстрого и удобного разделения файлов. Программа предоставляет простой интерфейс и базовые функции, которые подойдут пользователям, нуждающимся в минималистичном решении для обработки PDF-документов. С помощью SepPDF можно разделять крупные файлы на части, удалять ненужные страницы или извлекать отдельные фрагменты.

Приложение отличается интуитивно понятным управлением: чтобы начать работу, достаточно выбрать файл для обработки и указать путь сохранения результата. Для удобства поддерживается функция перетаскивания (drag-and-drop), позволяющая ускорить загрузку файлов. SepPDF предлагает два варианта работы: автоматическое разделение документа или ручная настройка диапазонов страниц для более точного управления содержимым.

Пользователи могут также настроить временную метку исходного файла в зависимости от своих требований или оставить этот параметр по умолчанию. SepPDF представляет собой легковесное и функциональное решение, не перегруженное лишними опциями, что делает его подходящим для выполнения базовых задач с минимальными усилиями.

Основные возможности приложения SepPDF:

  • Разделение PDF-файлов на несколько частей.
  • Удаление ненужных страниц из документа.
  • Выбор диапазонов страниц для извлечения.
  • Поддержка функции перетаскивания файлов для удобства использования.
  • Настройка временной метки исходного файла.
  • Интуитивно понятный интерфейс, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки.
  • Компактный размер приложения и низкие системные требования.
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