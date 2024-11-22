SepPDF для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.84 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ForestH
|Категории:
|Разбивка файлов - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|219 Кб
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SepPDF – утилита для работы с PDF-документами, предназначенное для быстрого и удобного разделения файлов. Программа предоставляет простой интерфейс и базовые функции, которые подойдут пользователям, нуждающимся в минималистичном решении для обработки PDF-документов. С помощью SepPDF можно разделять крупные файлы на части, удалять ненужные страницы или извлекать отдельные фрагменты.
Приложение отличается интуитивно понятным управлением: чтобы начать работу, достаточно выбрать файл для обработки и указать путь сохранения результата. Для удобства поддерживается функция перетаскивания (drag-and-drop), позволяющая ускорить загрузку файлов. SepPDF предлагает два варианта работы: автоматическое разделение документа или ручная настройка диапазонов страниц для более точного управления содержимым.
Пользователи могут также настроить временную метку исходного файла в зависимости от своих требований или оставить этот параметр по умолчанию. SepPDF представляет собой легковесное и функциональное решение, не перегруженное лишними опциями, что делает его подходящим для выполнения базовых задач с минимальными усилиями.
Основные возможности приложения SepPDF:
- Разделение PDF-файлов на несколько частей.
- Удаление ненужных страниц из документа.
- Выбор диапазонов страниц для извлечения.
- Поддержка функции перетаскивания файлов для удобства использования.
- Настройка временной метки исходного файла.
- Интуитивно понятный интерфейс, подходящий для пользователей с любым уровнем подготовки.
- Компактный размер приложения и низкие системные требования.
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