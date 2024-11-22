SepPDF – утилита для работы с PDF-документами, предназначенное для быстрого и удобного разделения файлов. Программа предоставляет простой интерфейс и базовые функции, которые подойдут пользователям, нуждающимся в минималистичном решении для обработки PDF-документов. С помощью SepPDF можно разделять крупные файлы на части, удалять ненужные страницы или извлекать отдельные фрагменты.

Приложение отличается интуитивно понятным управлением: чтобы начать работу, достаточно выбрать файл для обработки и указать путь сохранения результата. Для удобства поддерживается функция перетаскивания (drag-and-drop), позволяющая ускорить загрузку файлов. SepPDF предлагает два варианта работы: автоматическое разделение документа или ручная настройка диапазонов страниц для более точного управления содержимым.

Пользователи могут также настроить временную метку исходного файла в зависимости от своих требований или оставить этот параметр по умолчанию. SepPDF представляет собой легковесное и функциональное решение, не перегруженное лишними опциями, что делает его подходящим для выполнения базовых задач с минимальными усилиями.

Основные возможности приложения SepPDF: