Piano Chord Mania для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Y.K. Creation Studio
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|1.05 Мб
|СКАЧАТЬ
Piano Chord Mania — приложение, предназначенное для всех, кто хочет научиться играть на фортепиано или улучшить свои навыки. С помощью MIDI-клавиатуры пользователи могут тренировать и оттачивать фортепианные аккорды, что делает процесс обучения более удобным и доступным прямо с компьютера. Приложение подходит как для начинающих музыкантов, так и для тех, кто уже имеет опыт игры на фортепиано.
Обучение игре на фортепиано часто требует большого количества времени и усилий, особенно когда речь идет о запоминании расположения аккордов на клавишах. Piano Chord Mania помогает ускорить этот процесс, предоставляя пользователю возможность практиковать и отрабатывать аккорды, не отходя от экрана компьютера. Приложение включает множество настроек, позволяющих адаптировать процесс обучения под нужды каждого пользователя, будь то новичок или более опытный музыкант.
Вначале необходимо выбрать аккорды, с которыми вы хотите работать, а затем подготовиться к тесту. Приложение предлагает различные параметры для настройки, такие как выбор инверсий аккордов, напряжения и пропуски, что позволяет сделать процесс практики более разнообразным. Также есть возможность тренировать игру с одной или двумя руками, в том числе с недоминантной рукой, что помогает развить комплексные навыки.
После завершения практики приложение предоставляет анализ, который позволяет оценить точность выполнения заданий. В меню «Анализ» отображаются результаты, в том числе 10 наиболее сложных для вас клавиш и средние показатели по всем тестам. Это позволяет отслеживать свой прогресс и определить области, которые требуют дополнительного внимания. Также вы можете скопировать результаты и сохранить их для дальнейшего отслеживания.
Piano Chord Mania является удобным инструментом для всех, кто интересуется фортепиано, независимо от уровня подготовки. Это приложение подходит как для любителей, которые хотят научиться играть, так и для тех, кто уже освоил инструмент, но стремится улучшить свою точность и уверенность в игре.
Основные возможности приложения Piano Chord Mania:
- Использование MIDI-клавиатуры для отработки фортепианных аккордов.
- Возможность выбора аккордов для тренировки.
- Настройки инверсий аккордов, напряжений и пропусков.
- Возможность тренировать игру с одной или двумя руками.
- Поддержка тренировки с недоминантной рукой.
- Анализ выполнения упражнений с показом точности игры.
- Отображение самых сложных для вас клавиш.
- Возможность копирования результатов для последующего анализа.
MuseScore - бесплатный кроссплатформенный редактор нотных партитур с графическим...
Guitar Pro - редактор партитур для гитары, басс-гитары и банжо - позволяет создавать,...
Sibelius - пожалуй лучший на сегодняшний день профессиональный нотный редактор, который...
TuxGuitar - бесплатная альтернатива Guitar Pro - популярнейшего редактора гитарных (и не только гитарных) партитур...
KaraKEYoke - при помощи этой программы Вы сможете не только петь свои любимые песни, но и легко научиться играть их, даже не изучая нот...
Guitar Teacher - самоучитель по игре на шестиструнной гитаре, с помощью которого научиться...
Отзывы о программе Piano Chord Mania
Admin
Отзывов о программе Piano Chord Mania 1.0.1 пока нет, можете добавить...