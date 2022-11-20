Guitar Pro для Windows
|Оценка:
|4.67/5 голосов - 1646
|Лицензия:
|Демо версия | Цена: $69.95 | Купить
|Ограничение:
|15 дней
|Версия:
|8.0.2.24 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Arobas Music
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 413 952 | Статистика
|Размер:
|987,97 Мб
Guitar Pro - редактор партитур для гитары, басс-гитары и банжо - позволяет создавать, редактировать, записывать, прослушивать, импортировать и экспортировать партитуру, причем запись производится по восьми трекам (семь гитарных и один - ударные), допуская при этом применение к каждому из них спецэффектов.
Встроенный проигрыватель поддерживает одновременную работу с 256 треками и четырьмя MIDI-портами.
Guitar Pro - редактор партитур для гитары, басс-гитары и банжо - позволяет создавать,...
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Отзывы о программе Guitar Pro
Вероника про Guitar Pro 6.1.4 R11201 [16-10-2013]
Полезная программа для нашей деревенской музыкальной школы.
7 | 6 | Ответить
Spike про Guitar Pro 6.1.4 R11201 [23-11-2012]
ни какие файлы не открывает ни латинскими ни цифрами ни русскими названия не имеют значения явно в проге ковыряться надо но как открыть предыдущие форматы так и не понял
3 | 21 | Ответить
Александр про Guitar Pro 6.1.1 R10791 [27-03-2012]
Gp6 работает с Gp3...5, названия которых ТОЛЬКО латинскими буквами прописано
2 | 3 | Ответить
spermotozavr про Guitar Pro 6.1.1 R10791 [22-03-2012]
Прога ништяк, всё отлично работает, сама открывает файлы прошлых версий
3 | 2 | Ответить
Zubazaro про Guitar Pro 6.1.0 R10558 [12-02-2012]
С какого хрена Gp6 не открывает большинство табов????? Gp5 Gp3 ваще не открываются. Что делать?
3 | 28 | Ответить