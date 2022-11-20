Guitar Pro для Windows

Описание
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Оценка: 4.67/5 голосов - 1646
Лицензия: Демо версия | Цена: $69.95 | Купить
Ограничение:15 дней
Версия:8.0.2.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Музыка
Загрузок (сегодня/всего):9 / 413 952 | Статистика
Размер:987,97 Мб
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Guitar Pro скриншот № 4

Guitar Pro - редактор партитур для гитары, басс-гитары и банжо - позволяет создавать, редактировать, записывать, прослушивать, импортировать и экспортировать партитуру, причем запись производится по восьми трекам (семь гитарных и один - ударные), допуская при этом применение к каждому из них спецэффектов.

Встроенный проигрыватель поддерживает одновременную работу с 256 треками и четырьмя MIDI-портами.

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Отзывы о программе Guitar Pro

Вероника про Guitar Pro 6.1.4 R11201 [16-10-2013]

Полезная программа для нашей деревенской музыкальной школы.
7 | 6 | Ответить

Spike про Guitar Pro 6.1.4 R11201 [23-11-2012]

ни какие файлы не открывает ни латинскими ни цифрами ни русскими названия не имеют значения явно в проге ковыряться надо но как открыть предыдущие форматы так и не понял
3 | 21 | Ответить

Александр про Guitar Pro 6.1.1 R10791 [27-03-2012]

Gp6 работает с Gp3...5, названия которых ТОЛЬКО латинскими буквами прописано
2 | 3 | Ответить

spermotozavr про Guitar Pro 6.1.1 R10791 [22-03-2012]

Прога ништяк, всё отлично работает, сама открывает файлы прошлых версий
3 | 2 | Ответить

Zubazaro про Guitar Pro 6.1.0 R10558 [12-02-2012]

С какого хрена Gp6 не открывает большинство табов????? Gp5 Gp3 ваще не открываются. Что делать?
3 | 28 | Ответить

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