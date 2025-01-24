ToDoList для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|9.0.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbstractSpoon Software
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|8.73 Мб
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ToDoList — приложение, предназначенное для создания и управления списками дел, что помогает пользователям эффективно планировать свое время и повышать продуктивность. Оно предоставляет удобный интерфейс для организации задач на различные периоды — от ближайших дней до месяцев и лет. Программа позволяет структурировать задачи по приоритетности, важности и временным рамкам, что делает ее отличным инструментом для людей, стремящихся к организации своей жизни и работы.
ToDoList предлагает гибкость в создании и организации задач. Каждая задача может быть отсортирована по важности, скорости выполнения, времени и срокам. Для более подробного описания задач доступны дополнительные параметры, такие как статус, категория, теги или прикрепленные ссылки на файлы. Также в приложении реализована поддержка визуальных инструментов, таких как диаграммы Ганта, недельные планировщики и карты ума, которые помогут пользователю не только планировать, но и визуализировать процесс выполнения задач.
Приложение предоставляет возможность добавлять комментарии к задачам, что позволяет углубленно описывать детали или дать дополнительные пояснения. ToDoList идеально подходит как для повседневных задач, так и для более долгосрочных проектов. В нем легко можно организовать как личные, так и рабочие дела. Это приложение подходит для пользователей, которые ищут универсальное и удобное средство для планирования своих дел и задач, с возможностью подробной настройки каждого пункта.
Список основных возможностей приложения ToDoList:
- Создание задач: возможность создания задач для разных периодов времени (дни, недели, месяцы, годы).
- Приоритетность задач: отметка важности каждой задачи от 1 до 9, где 1 — менее важная задача, а 9 — наиболее срочная.
- Оценка времени и даты выполнения: возможность задать сроки выполнения задачи и оценить время, необходимое для ее выполнения.
- Дополнительные параметры: добавление статуса задачи, категория, теги и прикрепление ссылок на файлы.
- Визуальные инструменты: поддержка диаграмм Ганта, недельных планировщиков, карт ума и других графиков для визуализации прогресса.
- Комментарии: возможность добавления комментариев для каждой задачи, что помогает более подробно описать ее особенности.
- Гибкость в организации: настройка задач и графиков в соответствии с личными потребностями и предпочтениями пользователя.
- Интуитивно понятный интерфейс: простота в использовании и организации задач.
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Admin
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