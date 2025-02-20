Weight Loss for Women для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 2 | Статистика
Размер:59.6 Мб
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Weight Loss for Women — удобный и эффективный инструмент для женщин, которые хотят сбросить вес и улучшить физическую форму. Предлагает набор тренировок, которые можно выполнять дома без тренажеров. Персонализированные планы тренировки подходят как новичкам, так и профессионалам, их можно адаптировать в зависимости от цели, физического состояния и потребностей, включая корректировку для тех, кто восстанавливается после травм.

Заниматься можно в любое время и в любом месте, тренировки занимают всего 4-8 минут в день. Программа содержит 3D-анимированные инструкции, видеоруководства и текстовые подсказки, что помогает правильно выполнять упражнения и повышает эффективность тренировок. Есть возможность отслеживать прогресс, включая данные о весе и ИМТ.

Основные возможности Weight Loss for Women:

  • Можно заниматься дома без специального оборудования.
  • 4 варианта планов для разных целей.
  • Возможность регулировать сложность в зависимости от уровня подготовки.
  • Высокоинтенсивные интервальные тренировки для ускорения сжигания калорий.
  • 3D-анимированные и видеоруководства.
  • Предусмотрены облегченные тренировки для восстановления после физического травмирования.
  • Визуализация изменений в весе и ИМТ с помощью графиков.
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Отзывы о программе Weight Loss for Women

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