Weight Loss for Women — удобный и эффективный инструмент для женщин, которые хотят сбросить вес и улучшить физическую форму. Предлагает набор тренировок, которые можно выполнять дома без тренажеров. Персонализированные планы тренировки подходят как новичкам, так и профессионалам, их можно адаптировать в зависимости от цели, физического состояния и потребностей, включая корректировку для тех, кто восстанавливается после травм.

Заниматься можно в любое время и в любом месте, тренировки занимают всего 4-8 минут в день. Программа содержит 3D-анимированные инструкции, видеоруководства и текстовые подсказки, что помогает правильно выполнять упражнения и повышает эффективность тренировок. Есть возможность отслеживать прогресс, включая данные о весе и ИМТ.

Основные возможности Weight Loss for Women: