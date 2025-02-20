Weight Loss for Women для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|EZ Health
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|59.6 Мб
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Weight Loss for Women — удобный и эффективный инструмент для женщин, которые хотят сбросить вес и улучшить физическую форму. Предлагает набор тренировок, которые можно выполнять дома без тренажеров. Персонализированные планы тренировки подходят как новичкам, так и профессионалам, их можно адаптировать в зависимости от цели, физического состояния и потребностей, включая корректировку для тех, кто восстанавливается после травм.
Заниматься можно в любое время и в любом месте, тренировки занимают всего 4-8 минут в день. Программа содержит 3D-анимированные инструкции, видеоруководства и текстовые подсказки, что помогает правильно выполнять упражнения и повышает эффективность тренировок. Есть возможность отслеживать прогресс, включая данные о весе и ИМТ.
Основные возможности Weight Loss for Women:
- Можно заниматься дома без специального оборудования.
- 4 варианта планов для разных целей.
- Возможность регулировать сложность в зависимости от уровня подготовки.
- Высокоинтенсивные интервальные тренировки для ускорения сжигания калорий.
- 3D-анимированные и видеоруководства.
- Предусмотрены облегченные тренировки для восстановления после физического травмирования.
- Визуализация изменений в весе и ИМТ с помощью графиков.
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Отзывы о программе Weight Loss for Women
Admin
Отзывов о программе Weight Loss for Women 1.7.2 пока нет, можете добавить...