SoftwareNDT Calculator — специализированный калькулятор, предназначенный для профессионалов в области радиографических испытаний. Предоставляет удобный инструмент для расчета необходимого времени экспозиции радиографической пленки при использовании различных изотопов. Помогает точно настроить параметры для эффективного обнаружения дефектов материалов, таких как трещины, полости и дефекты склеивания.

Приложение поддерживает работу с тремя основными изотопами: селеном 75, иридием 192 и кобальтом 60. Содержит графики экспозиции для визуального анализа изменения параметров при различных комбинациях пленок и изотопов.

Основные возможности SoftwareNDT Calculator: