SoftwareNDT Calculator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.91 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Otto Olaf Koch
|Категория:
|Калькуляторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 | Статистика
|Размер:
|3.41 Мб
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SoftwareNDT Calculator — специализированный калькулятор, предназначенный для профессионалов в области радиографических испытаний. Предоставляет удобный инструмент для расчета необходимого времени экспозиции радиографической пленки при использовании различных изотопов. Помогает точно настроить параметры для эффективного обнаружения дефектов материалов, таких как трещины, полости и дефекты склеивания.
Приложение поддерживает работу с тремя основными изотопами: селеном 75, иридием 192 и кобальтом 60. Содержит графики экспозиции для визуального анализа изменения параметров при различных комбинациях пленок и изотопов.
Основные возможности SoftwareNDT Calculator:
- Возможность вручную вводить данные или использовать экранные ползунки для установки значений.
- Содержит соответствующие коэффициенты для различных типов пленок.
- Дает визуальное представление изменений параметров при различных пленках и изотопах.
- Поддержка оценки времени экспозиции для различных моделей пленок и изотопов.
- Учет толщины сварного шва и других важных параметров материала для более точных расчетов.
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