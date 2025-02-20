SoftwareNDT Calculator для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:0.91 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Калькуляторы
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Размер:3.41 Мб
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SoftwareNDT Calculator — специализированный калькулятор, предназначенный для профессионалов в области радиографических испытаний. Предоставляет удобный инструмент для расчета необходимого времени экспозиции радиографической пленки при использовании различных изотопов. Помогает точно настроить параметры для эффективного обнаружения дефектов материалов, таких как трещины, полости и дефекты склеивания.

Приложение поддерживает работу с тремя основными изотопами: селеном 75, иридием 192 и кобальтом 60. Содержит графики экспозиции для визуального анализа изменения параметров при различных комбинациях пленок и изотопов.

Основные возможности SoftwareNDT Calculator:

  • Возможность вручную вводить данные или использовать экранные ползунки для установки значений.
  • Содержит соответствующие коэффициенты для различных типов пленок.
  • Дает визуальное представление изменений параметров при различных пленках и изотопах.
  • Поддержка оценки времени экспозиции для различных моделей пленок и изотопов.
  • Учет толщины сварного шва и других важных параметров материала для более точных расчетов.
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