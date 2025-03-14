UFC FIGHT PASS для Android
|Оценка:
|3.40/5 голосов - 10
|Лицензия:
|Платная | Цена: $9,99
|Версия:
|3.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|UFC® - The Ultimate Fighting Championship®
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 37 | Статистика
|Размер:
|48.84 Мб
|СКАЧАТЬ
UFC FIGHT PASS — видеосервис с доступом к прямым трансляциям боевых турниров UFC и других мировых лиг. Также приложение содержит архив с более 20 000 часами различных спортивных событий и контентом о бойцах, которые дают возможность больше узнать о спортсменах и их подготовке. Сервис обеспечивает качественный уровень трансляций турниров и и помогает следить за самыми новыми событиями в мире боевых искусств.
Основные возможности UFC FIGHT PASS:
- Прямые трансляции турниров UFC на русском и английском языках.
- Ранние прелимы — доступ к боям, которые доступны только на UFC FIGHT PASS.
- 20 000+ часов архивных записей прошедших турниров.
- Уникальные программы о бойцах и турнирах UFC.
- Турниры от популярных боевых лиг, таких как Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET и боксерские поединки.
- Доступ к сервису через гибкие планы подписки: от 1 до 12 месяцев.
- Управление подпиской через настройки учетной записи.
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Отзывы о программе UFC FIGHT PASS
Admin
Отзывов о программе UFC FIGHT PASS 3.2.1 пока нет, можете добавить...