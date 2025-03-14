UFC FIGHT PASS для Android

Описание
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Оценка: 3.40/5 голосов - 10
Лицензия: Платная | Цена: $9,99
Версия:3.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 37 | Статистика
Размер:48.84 Мб
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UFC FIGHT PASS — видеосервис с доступом к прямым трансляциям боевых турниров UFC и других мировых лиг. Также приложение содержит архив с более 20 000 часами различных спортивных событий и контентом о бойцах, которые дают возможность больше узнать о спортсменах и их подготовке. Сервис обеспечивает качественный уровень трансляций турниров и и помогает следить за самыми новыми событиями в мире боевых искусств. 

Основные возможности UFC FIGHT PASS: 

  • Прямые трансляции турниров UFC на русском и английском языках. 
  • Ранние прелимы — доступ к боям, которые доступны только на UFC FIGHT PASS. 
  • 20 000+ часов архивных записей прошедших турниров. 
  • Уникальные программы о бойцах и турнирах UFC. 
  • Турниры от популярных боевых лиг, таких как Invicta FC, Glory Kickboxing, QUINTET и боксерские поединки. 
  • Доступ к сервису через гибкие планы подписки: от 1 до 12 месяцев. 
  • Управление подпиской через настройки учетной записи. 
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Отзывы о программе UFC FIGHT PASS

Admin

Отзывов о программе UFC FIGHT PASS 3.2.1 пока нет, можете добавить...

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