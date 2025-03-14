UFC FIGHT PASS — видеосервис с доступом к прямым трансляциям боевых турниров UFC и других мировых лиг. Также приложение содержит архив с более 20 000 часами различных спортивных событий и контентом о бойцах, которые дают возможность больше узнать о спортсменах и их подготовке. Сервис обеспечивает качественный уровень трансляций турниров и и помогает следить за самыми новыми событиями в мире боевых искусств.

Основные возможности UFC FIGHT PASS: