Zumba для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Zumba Fitness, LLC
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|19.88 Мб
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Zumba — фитнес-приложение, которое превращает занятия в потрясающие танцевально-фитнес-вечеринки. Присоединяйтесь к миллионам людей по всему миру и наслаждайтесь фитнесом с помощью приложения Zumba, худейте, поддерживайте физическую форму или добавляйте разнообразия в тренировки. Zumba содержит более 100 занятий, среди которых есть подходящие как для новичков, так и для более опытных пользователей.
Каждую неделю в базу добавляются новые упражнения, что помогает постоянно поддерживать интерес к тренировкам. Все занятия проводятся лучшими инструкторами Zumba и сопровождаются авторской музыкой. Программа отслеживает прогресс и собирает статистику и синхронизируется с другими фитнес-программами для мониторинга результатов.
Основные возможности Zumba:
- Доступ к более 100 тренировкам с различной длительностью и уровнем сложности.
- Еженедельные обновления занятий, чтобы поддерживать интерес и мотивацию.
- Тренировки в любое время и в любом месте.
- Синхронизация с другими фитнес-программами для удобного мониторинга.
- Выбор уровня сложности тренировок в соответствии с уровнем физической подготовки.
- Глобальное сообщество, где можно делится опытом и узнавать полезную информацию.
- Поиск оффлайн занятий и возможность тренироваться с инструкторами в определенном регионе.
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Отзывы о программе Zumba
Admin
Отзывов о программе Zumba 3.2.4 пока нет, можете добавить...