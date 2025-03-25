Zumba — фитнес-приложение, которое превращает занятия в потрясающие танцевально-фитнес-вечеринки. Присоединяйтесь к миллионам людей по всему миру и наслаждайтесь фитнесом с помощью приложения Zumba, худейте, поддерживайте физическую форму или добавляйте разнообразия в тренировки. Zumba содержит более 100 занятий, среди которых есть подходящие как для новичков, так и для более опытных пользователей.

Каждую неделю в базу добавляются новые упражнения, что помогает постоянно поддерживать интерес к тренировкам. Все занятия проводятся лучшими инструкторами Zumba и сопровождаются авторской музыкой. Программа отслеживает прогресс и собирает статистику и синхронизируется с другими фитнес-программами для мониторинга результатов.

Основные возможности Zumba: