Zumba для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:19.88 Мб
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Zumba — фитнес-приложение, которое превращает занятия в потрясающие танцевально-фитнес-вечеринки. Присоединяйтесь к миллионам людей по всему миру и наслаждайтесь фитнесом с помощью приложения Zumba, худейте, поддерживайте физическую форму или добавляйте разнообразия в тренировки. Zumba содержит более 100 занятий, среди которых есть подходящие как для новичков, так и для более опытных пользователей.

Каждую неделю в базу добавляются новые упражнения, что помогает постоянно поддерживать интерес к тренировкам. Все занятия проводятся лучшими инструкторами Zumba и сопровождаются авторской музыкой. Программа отслеживает прогресс и собирает статистику и синхронизируется с другими фитнес-программами для мониторинга результатов.

Основные возможности Zumba:

  • Доступ к более 100 тренировкам с различной длительностью и уровнем сложности.
  • Еженедельные обновления занятий, чтобы поддерживать интерес и мотивацию.
  • Тренировки в любое время и в любом месте.
  • Синхронизация с другими фитнес-программами для удобного мониторинга.
  • Выбор уровня сложности тренировок в соответствии с уровнем физической подготовки.
  • Глобальное сообщество, где можно делится опытом и узнавать полезную информацию.
  • Поиск оффлайн занятий и возможность тренироваться с инструкторами в определенном регионе.
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Отзывы о программе Zumba

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Отзывов о программе Zumba 3.2.4 пока нет, можете добавить...

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