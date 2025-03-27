Yahoo Sports для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.6.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Yahoo! Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|36.65 Мб
|СКАЧАТЬ
Yahoo Sports — приложение для просмотра результатов спортивных матчей, новостей, статистики и актуальных обновлений в реальном времени по популярным вида спорта, таких как футбол, баскетбол, бейсбол, американский футбол, гольф, ММА, Формула-1 и другим. Пользователи могут настраивать ленту новостей под свои интересы и настраивать уведомления о любимых командах или игроках.
Основные возможности Yahoo Sports:
- Просмотр актуальных спортивных новостей, статистики, прогнозов и комментариев экспертов.
- Широкий выбор видов спорта, в том числе футбол, бейсбол, баскетбол, гольф, Формулу-1 и ММА.
- Просмотр матчей НФЛ, NBA, MLB, НХЛ и других лиг и турниров в реальном времени, включая.
- Возможность настройки ленты новостей, чтобы не пропустить важную информацию о любимых командах и спортсменах.
- Настройка уведомлений по выбранным видам спорта и командам.
- Участие в игре Daily Draw, где пользователи могут прогнозировать результаты матчей и зарабатывать очки.
- Доступ к эксклюзивным материалам от спортивных обозревателей Yahoo, таких как Дэн Ветцель, Крис Хейнс и Чарльз Робинсон.
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Admin
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