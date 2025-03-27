Yahoo Sports — приложение для просмотра результатов спортивных матчей, новостей, статистики и актуальных обновлений в реальном времени по популярным вида спорта, таких как футбол, баскетбол, бейсбол, американский футбол, гольф, ММА, Формула-1 и другим. Пользователи могут настраивать ленту новостей под свои интересы и настраивать уведомления о любимых командах или игроках.

Основные возможности Yahoo Sports: