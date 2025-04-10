Cisdem ContactsMate для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $29,99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27.63 Мб
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Cisdem ContactsMate — программное решение для управления контактной информацией из различных источников. Приложение позволяет работать с записями контактов, упрощает процессы импорта, редактирования, сортировки и экспорта от Google, iCloud, Exchange и локальных адресных книг. Простой интерфейс и доступность функционала обеспечивает удобный поиск и устранение дубликатов.

Контакты можно фильтровать, группировать по заданным параметрам и экспортировать в форматы CSV, Excel, vCard  для использования в других приложениях или системах. Cisdem ContactsMate не требует постоянного подключения к интернету, интернет необходим только при синхронизации с внешними источниками.

Список основных возможностей Cisdem ContactsMate:

  • Синхронизация, импорт та экспорт контактов из Google, iCloud, Exchange, Outlook и локальных адресных книг.
  • Централизованное хранение и управление контактной информацией.
  • Редактирование, добавление и удаление полей в карточках контактов.
  • Объединение и удаление дубликатов контактных записей.
  • Сортировка и фильтрация по различным параметрам.
  • Экспорт в форматы CSV, Excel и vCard.
  • Быстрый поиск по имени, адресу электронной почты, телефону и другим полям.
  • Поддержка пакетной обработки записей.
  • Работа в автономном режиме при работе с локальными данными.
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