Cisdem ContactsMate — программное решение для управления контактной информацией из различных источников. Приложение позволяет работать с записями контактов, упрощает процессы импорта, редактирования, сортировки и экспорта от Google, iCloud, Exchange и локальных адресных книг. Простой интерфейс и доступность функционала обеспечивает удобный поиск и устранение дубликатов.

Контакты можно фильтровать, группировать по заданным параметрам и экспортировать в форматы CSV, Excel, vCard для использования в других приложениях или системах. Cisdem ContactsMate не требует постоянного подключения к интернету, интернет необходим только при синхронизации с внешними источниками.

Список основных возможностей Cisdem ContactsMate: