Cisdem ContactsMate для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29,99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cisdem
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|27.63 Мб
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Cisdem ContactsMate — программное решение для управления контактной информацией из различных источников. Приложение позволяет работать с записями контактов, упрощает процессы импорта, редактирования, сортировки и экспорта от Google, iCloud, Exchange и локальных адресных книг. Простой интерфейс и доступность функционала обеспечивает удобный поиск и устранение дубликатов.
Контакты можно фильтровать, группировать по заданным параметрам и экспортировать в форматы CSV, Excel, vCard для использования в других приложениях или системах. Cisdem ContactsMate не требует постоянного подключения к интернету, интернет необходим только при синхронизации с внешними источниками.
Список основных возможностей Cisdem ContactsMate:
- Синхронизация, импорт та экспорт контактов из Google, iCloud, Exchange, Outlook и локальных адресных книг.
- Централизованное хранение и управление контактной информацией.
- Редактирование, добавление и удаление полей в карточках контактов.
- Объединение и удаление дубликатов контактных записей.
- Сортировка и фильтрация по различным параметрам.
- Экспорт в форматы CSV, Excel и vCard.
- Быстрый поиск по имени, адресу электронной почты, телефону и другим полям.
- Поддержка пакетной обработки записей.
- Работа в автономном режиме при работе с локальными данными.
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