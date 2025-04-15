AGB для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.0.0.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Goldenduo
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 4 | Статистика
|Размер:
|90.06 Мб
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AGB — утилита для управления Android-устройствами с компьютера и обратного подключения (reverse tethering), то есть доступ к интернету для мобильных устройств через ПК, в результате чего компьютер становится источником интернета для смартфона или планшета.
Приложение AGB отображает интерфейс Android-устройства на экране компьютера через USB или TCP/IP-соединение. Пользователи могут управлять Android-устройствами через ПК, что удобно при разработке, отладке, тестировании приложений, а также при демонстрации содержимого устройства. Программа поддерживает передачу звука с Android-устройств на ПК, низкую задержку отображения, высокое разрешение (от 1920×1080), что обеспечивает чёткость интерфейса и удобство работы.
Список основных возможностей AGB:
- Ообратное подключения к интернету (reverse tethering) с ПК на Android-устройство.
- Управление Android-устройством через USB или TCP/IP-соединение.
- Отображение экрана мобильного устройства на ПК в разрешении от 1920×1080.
- Вывод звука с Android-устройств версии 10 и выше на компьютер.
- Поддержка клавиши F2 boss для дополнительного взаимодействия.
- Минимальная задержка при отображении и управлении.
- Быстрый запуск и стабильная работа интерфейса в реальном времени.
- Помощь в отладке, тестировании, демонстрации и управлении контентом Android-устройства.
- Подходит для работы как с одиночными устройствами, так и в мультиустройственных сценариях.
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