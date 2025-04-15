AGB — утилита для управления Android-устройствами с компьютера и обратного подключения (reverse tethering), то есть доступ к интернету для мобильных устройств через ПК, в результате чего компьютер становится источником интернета для смартфона или планшета.

Приложение AGB отображает интерфейс Android-устройства на экране компьютера через USB или TCP/IP-соединение. Пользователи могут управлять Android-устройствами через ПК, что удобно при разработке, отладке, тестировании приложений, а также при демонстрации содержимого устройства. Программа поддерживает передачу звука с Android-устройств на ПК, низкую задержку отображения, высокое разрешение (от 1920×1080), что обеспечивает чёткость интерфейса и удобство работы.

Список основных возможностей AGB: