AGB для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.0.0.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):4 / 4 | Статистика
Размер:90.06 Мб
СКАЧАТЬ
AGB скриншот № 1
AGB скриншот № 2

AGB — утилита для управления Android-устройствами с компьютера и обратного подключения (reverse tethering), то есть доступ к интернету для мобильных устройств через ПК, в результате чего компьютер становится источником интернета для смартфона или планшета.

Приложение AGB отображает интерфейс Android-устройства на экране компьютера через USB или TCP/IP-соединение. Пользователи могут управлять Android-устройствами через ПК, что удобно при разработке, отладке, тестировании приложений, а также при демонстрации содержимого устройства. Программа поддерживает передачу звука с Android-устройств на ПК, низкую задержку отображения, высокое разрешение (от 1920×1080), что обеспечивает чёткость интерфейса и удобство работы.

Список основных возможностей AGB:

  • Ообратное подключения к интернету (reverse tethering) с ПК на Android-устройство.
  • Управление Android-устройством через USB или TCP/IP-соединение.
  • Отображение экрана мобильного устройства на ПК в разрешении от 1920×1080.
  • Вывод звука с Android-устройств версии 10 и выше на компьютер.
  • Поддержка клавиши F2 boss для дополнительного взаимодействия.
  • Минимальная задержка при отображении и управлении.
  • Быстрый запуск и стабильная работа интерфейса в реальном времени.
  • Помощь в отладке, тестировании, демонстрации и управлении контентом Android-устройства.
  • Подходит для работы как с одиночными устройствами, так и в мультиустройственных сценариях.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать SP Flash ToolSP Flash Tool 5.1924

Полезная программа для прошивки телефонов и планшетов на базе MTK. Ключевой особенностью...

скачать 4Easysoft iPhone Unlocker4Easysoft iPhone Unlocker 1.0.16

Утилита, позволяющая снимать все ограничения на iPhone/iPad/iPod. Предоставляет доступ к...

скачать KingRootKingRoot 3.5.0.1157

Бесплатная и интуитивно понятная программа, с помощью которой можно быстро и легко...

скачать iDevice ManageriDevice Manager 10.12.1.0

iDevice Manager - многофункциональное приложение для обмена файлами между iOS-устройствами (iPhone, iPad, iPod) и персональным компьютером...

скачать PhoneCleanPhoneClean 5.6.0 20200923

PhoneClean - удобная утилита для очистки памяти от различных ненужных файлов и лишних данных на...

скачать BookReaderBookReader 2.2.34

BookReader - программа создания книг из любого текстового документа для любых мобильных...

Отзывы о программе AGB

Admin

Отзывов о программе AGB 8.0.0.3 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв