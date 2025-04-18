TaskFlexa для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.00 Beta | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Ведение дел
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:2.46 Мб
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TaskFlexa скриншот № 1

TaskFlexa — программа для управления задачами, помогает организовать повседневную деятельность и дает возможность гибкой настройки, сортировки и контроля выполнения работ. Позволяет создавать и отслеживать несколько списков задач одновременно и сортировать их по приоритету, уровеню сложности, категориям и статусу выполнения. Приложение не требует установки,  вся конфигурация хранится в локальном файле.

Каждая задача может быть помечена как начатая, приостановленная или завершённая, статусы задач отмечаются с помощью цвета, что делает навигацию более наглядной. При необходимости к каждой задаче можно привязать локальные файлы или интернет-ссылки, чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным материалам.

Основные возможности TaskFlexa:

  • Создание, сортировка и контроль задачам, управление несколькими списками одновременно.
  • Автоматическое цветовое кодирование для более удобной навигации.
  • Сортировка задач по уровню сложности, приоритету, категории и статусу.
  • Возможность распределять задачи на рабочие, личные, обучение и т.д.
  • Привязка задач к внешним файлам, папкам или URL-адресам.
  • Хранение конфигурации задач в локальном конфигурационном файле.
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