TaskFlexa для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.00 Beta | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Alex Nolan
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2.46 Мб
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TaskFlexa — программа для управления задачами, помогает организовать повседневную деятельность и дает возможность гибкой настройки, сортировки и контроля выполнения работ. Позволяет создавать и отслеживать несколько списков задач одновременно и сортировать их по приоритету, уровеню сложности, категориям и статусу выполнения. Приложение не требует установки, вся конфигурация хранится в локальном файле.
Каждая задача может быть помечена как начатая, приостановленная или завершённая, статусы задач отмечаются с помощью цвета, что делает навигацию более наглядной. При необходимости к каждой задаче можно привязать локальные файлы или интернет-ссылки, чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным материалам.
Основные возможности TaskFlexa:
- Создание, сортировка и контроль задачам, управление несколькими списками одновременно.
- Автоматическое цветовое кодирование для более удобной навигации.
- Сортировка задач по уровню сложности, приоритету, категории и статусу.
- Возможность распределять задачи на рабочие, личные, обучение и т.д.
- Привязка задач к внешним файлам, папкам или URL-адресам.
- Хранение конфигурации задач в локальном конфигурационном файле.
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