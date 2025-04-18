TaskFlexa — программа для управления задачами, помогает организовать повседневную деятельность и дает возможность гибкой настройки, сортировки и контроля выполнения работ. Позволяет создавать и отслеживать несколько списков задач одновременно и сортировать их по приоритету, уровеню сложности, категориям и статусу выполнения. Приложение не требует установки, вся конфигурация хранится в локальном файле.

Каждая задача может быть помечена как начатая, приостановленная или завершённая, статусы задач отмечаются с помощью цвета, что делает навигацию более наглядной. При необходимости к каждой задаче можно привязать локальные файлы или интернет-ссылки, чтобы обеспечить быстрый доступ к нужным материалам.

Основные возможности TaskFlexa: