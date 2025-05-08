TuneScape для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.8.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Grzegorz Kędzior
|Категория:
|Электроника, радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|25.81 Мб
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TuneScape — настольное приложение для прослушивания интернет-радио с компьютера, дает возможность находить и воспроизводить радиостанции с удобного интерфейса без использования браузера. Программа обеспечивает прямой доступ к широкой базе онлайн-радиоканалов благодаря интеграции с платформой Radio Browser.
Позволяют быстро переключаться между радиостанциями, сохранять любимые каналы и использовать фильтры по странам или жанрам. Также дает возможность записывать текущий эфир полностью и отдельными фрагментами с последующим сохранением и экспортом в формат m3u.
Список основных возможностей TuneScape:
- Доступ к онлайн-радио с рабочего стола без использования браузера.
- Интеграция с открытой базой данных Radio Browser.
- Поиск радиостанций всех стран мира и сортировка по жанрам и рейтингу.
- Удобный поиск радиоканалов по ключевым словам или категориям.
- Добавление станций в избранное для быстрого доступа.
- Возможность записи эфира (полностью или фрагментами) и сохранение записей в m3u-формате.
- Стабильное подключение и воспроизведение без задержек.
- Современный пользовательский интерфейс, понятный даже для неопытных пользователей.
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Отзывы о программе TuneScape
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