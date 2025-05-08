TuneScape для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.8.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Электроника, радио
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:25.81 Мб
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TuneScape — настольное приложение для прослушивания интернет-радио с компьютера, дает возможность находить и воспроизводить радиостанции с удобного интерфейса без использования браузера. Программа обеспечивает прямой доступ к широкой базе онлайн-радиоканалов благодаря интеграции с платформой Radio Browser.

Позволяют быстро переключаться между радиостанциями, сохранять любимые каналы и использовать фильтры по странам или жанрам. Также дает возможность записывать текущий эфир полностью и отдельными фрагментами с последующим сохранением и экспортом в формат m3u.

Список основных возможностей TuneScape:

  • Доступ к онлайн-радио с рабочего стола без использования браузера.
  • Интеграция с открытой базой данных Radio Browser.
  • Поиск радиостанций всех стран мира и сортировка по жанрам и рейтингу.
  • Удобный поиск радиоканалов по ключевым словам или категориям.
  • Добавление станций в избранное для быстрого доступа.
  • Возможность записи эфира (полностью или фрагментами) и сохранение записей в m3u-формате.
  • Стабильное подключение и воспроизведение без задержек.
  • Современный пользовательский интерфейс, понятный даже для неопытных пользователей.
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