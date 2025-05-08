TuneScape — настольное приложение для прослушивания интернет-радио с компьютера, дает возможность находить и воспроизводить радиостанции с удобного интерфейса без использования браузера. Программа обеспечивает прямой доступ к широкой базе онлайн-радиоканалов благодаря интеграции с платформой Radio Browser.

Позволяют быстро переключаться между радиостанциями, сохранять любимые каналы и использовать фильтры по странам или жанрам. Также дает возможность записывать текущий эфир полностью и отдельными фрагментами с последующим сохранением и экспортом в формат m3u.

Список основных возможностей TuneScape: