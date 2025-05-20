theScore — спортивное приложение с оперативной информацией о событиях в мире спорта. Объединяет последние новости, данные о матчах в реальном времени, детальную статистику и видеоконтент. Программа освещает широкий спектр спортивных дисциплин: американский футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол, гольф, теннис, смешанные единоборства и другие в профессиональных и студенческих лигах, международных турнирах и национальных чемпионатах.

Пользователи могут самостоятельно выбирать команды, лиги или игроков и составлять персонализированную ленту, получать обновления в режиме реального времени, просматривать расписания, турнирные таблицы, данные по игрокам и аналитические материалы. Также в приложении можно общаться с другими пользователями, обсуждать матчи, делиться мнениями и следить за реакцией спортивного сообщества.

Основные возможности theScore: