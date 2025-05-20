theScore: Sports News для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:25.9.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:44.22 Мб
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theScore — спортивное приложение с оперативной информацией о событиях в мире спорта. Объединяет последние новости, данные о матчах в реальном времени, детальную статистику и видеоконтент. Программа освещает широкий спектр спортивных дисциплин: американский футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол, гольф, теннис, смешанные единоборства и другие в профессиональных и студенческих лигах, международных турнирах и национальных чемпионатах.

Пользователи могут самостоятельно выбирать команды, лиги или игроков и составлять персонализированную ленту, получать обновления в режиме реального времени, просматривать расписания, турнирные таблицы, данные по игрокам и аналитические материалы. Также в приложении можно общаться с другими пользователями, обсуждать матчи, делиться мнениями и следить за реакцией спортивного сообщества.

Основные возможности theScore:

  • Предоставляет спортивные новости в режиме реального времени.
  • Новости по разным видам спорта, как НФЛ, НБА, НХЛ, MLB, NCAA, WNBA, PGA и др.
  • Поддержка множества дисциплин: футбол, баскетбол, хоккей, бейсбол, теннис, гольф, ММА, автоспорт, лакросс, борьба.
  • Дает возможность настроить персональную новостную ленту.
  • Показывает детализированные результаты игр с расширенной статистикой.
  • Отображает турнирные таблицы, расписания матчей и текущие показатели.
  • Функции общения: групповые и личные чаты, обсуждение матчей в реальном времени.
  • Интеграция с платформой theScore.com для дополнительной информации.
  • Поддержка уведомлений о новостях и изменениях счета в реальном времени.
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