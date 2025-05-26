AddaxAI для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:6.14 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
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Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.18 Мб
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AddaxAI — специализированный инструмент для анализа изображений с камер-ловушек, которые используются при исследованиях дикой природы. Программа будет полезна биологам, зоологам, экологам и специалистам по охране природы, которым нужно обрабатывать большие объемы фотографий для идентификации животных в естественной среде обитания. AddaxAI использует технологии машинного обучения, чтобы определить и классифицировать животных, что существенно сокращает трудозатраты на сортировку и анализ данных.

Приложение также обрабатывает метаданные изображений: дату, время и координаты и на их основе формирует простые карты и графики активности животных. Что дает возможность выявлять поведенческие или территориальные закономерности. Система может использоваться в различных проектах мониторинга дикой природы, включая долгосрочные наблюдения, учёт биоразнообразия, исследование миграций и оценку популяционной динамики.

Список основных возможностей AddaxAI:

  • Анализирует изображения с камер-ловушек с помощью ИИ.
  • Автоматически распознает и классифицирует животных на фотографиях.
  • Генерирует карты активности животных на базе координат и временных меток.
  • Анализирует и сортирует данных по видам животных, времени появления и географии.
  • Предоставляет режим для быстрой обработки без необходимости настройки.
  • Поддерживает метаданные (EXIF) для пространственно-временного анализа.
  • Функция размытия лиц для гарантии приватности, если в кадр попали люди.
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