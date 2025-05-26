AddaxAI — специализированный инструмент для анализа изображений с камер-ловушек, которые используются при исследованиях дикой природы. Программа будет полезна биологам, зоологам, экологам и специалистам по охране природы, которым нужно обрабатывать большие объемы фотографий для идентификации животных в естественной среде обитания. AddaxAI использует технологии машинного обучения, чтобы определить и классифицировать животных, что существенно сокращает трудозатраты на сортировку и анализ данных.

Приложение также обрабатывает метаданные изображений: дату, время и координаты и на их основе формирует простые карты и графики активности животных. Что дает возможность выявлять поведенческие или территориальные закономерности. Система может использоваться в различных проектах мониторинга дикой природы, включая долгосрочные наблюдения, учёт биоразнообразия, исследование миграций и оценку популяционной динамики.

Список основных возможностей AddaxAI: