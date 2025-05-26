AddaxAI для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.14 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Peter van Lunteren
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.18 Мб
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AddaxAI — специализированный инструмент для анализа изображений с камер-ловушек, которые используются при исследованиях дикой природы. Программа будет полезна биологам, зоологам, экологам и специалистам по охране природы, которым нужно обрабатывать большие объемы фотографий для идентификации животных в естественной среде обитания. AddaxAI использует технологии машинного обучения, чтобы определить и классифицировать животных, что существенно сокращает трудозатраты на сортировку и анализ данных.
Приложение также обрабатывает метаданные изображений: дату, время и координаты и на их основе формирует простые карты и графики активности животных. Что дает возможность выявлять поведенческие или территориальные закономерности. Система может использоваться в различных проектах мониторинга дикой природы, включая долгосрочные наблюдения, учёт биоразнообразия, исследование миграций и оценку популяционной динамики.
Список основных возможностей AddaxAI:
- Анализирует изображения с камер-ловушек с помощью ИИ.
- Автоматически распознает и классифицирует животных на фотографиях.
- Генерирует карты активности животных на базе координат и временных меток.
- Анализирует и сортирует данных по видам животных, времени появления и географии.
- Предоставляет режим для быстрой обработки без необходимости настройки.
- Поддерживает метаданные (EXIF) для пространственно-временного анализа.
- Функция размытия лиц для гарантии приватности, если в кадр попали люди.
Anti-Mal - программа для борьбы с назойливыми существами: комарами, крысами и тараканами....
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