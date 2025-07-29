TweakNow PhotoGrid для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $2.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Животные
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.21 Мб
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TweakNow PhotoGrid — программа для создания фотоколлажей, помогает быстро объединить несколько изображений в один композиционный макет. Использует базовую структуру, основанную на шаблонах, с возможностью выбора различных макетов в зависимости от количества фотографий. После завершения работы над коллажем готовый файл можно сохранить в форматах PNG, JPG, TIFF, GIF, WEBP или скопировать в буфер обмена.

Пользователи работают с изображениями с помощью перетаскивания, могут выбирать один из готовых шаблонов, настраивать их размещение, размер холста и прочие параметры. Также доступны дополнительные функции для настройки внешнего вида коллажа: выбор фона (однотонный цвет, текстура или изображение), настройка типа холста (экран, бумага, пользовательский), ориентации страницы и размера. Программа поддерживает добавление графических элементов: стикеров, меток, смайликов, — с опциями редактирования шрифтов, размеров и цветов.

Список основных возможностей TweakNow PhotoGrid:

  • Помогает создавать фотоколлажи на основе готовых шаблонов.
  • Использует простую функцию перетаскивания для вставки фотографий.
  • Может работать с 10 изображениями в одном макете.
  • Позволяет настраивать размеры холста, ориентацию страницы, фон и размеры рамок.
  • Дает возможность добавлять и настраивать стикеры, надписи и смайлики. 
  • Сохраняет готовые коллажи в форматах PNG, JPG, TIFF, GIF, WEBP или копирует в буфер обмена.
  • Поддерживает базовую подготовку изображений для печати.
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