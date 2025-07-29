TweakNow PhotoGrid — программа для создания фотоколлажей, помогает быстро объединить несколько изображений в один композиционный макет. Использует базовую структуру, основанную на шаблонах, с возможностью выбора различных макетов в зависимости от количества фотографий. После завершения работы над коллажем готовый файл можно сохранить в форматах PNG, JPG, TIFF, GIF, WEBP или скопировать в буфер обмена.

Пользователи работают с изображениями с помощью перетаскивания, могут выбирать один из готовых шаблонов, настраивать их размещение, размер холста и прочие параметры. Также доступны дополнительные функции для настройки внешнего вида коллажа: выбор фона (однотонный цвет, текстура или изображение), настройка типа холста (экран, бумага, пользовательский), ориентации страницы и размера. Программа поддерживает добавление графических элементов: стикеров, меток, смайликов, — с опциями редактирования шрифтов, размеров и цветов.

Список основных возможностей TweakNow PhotoGrid: