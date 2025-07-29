TweakNow PhotoGrid для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $2.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Tweak Now
|Категория:
|Животные
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.21 Мб
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TweakNow PhotoGrid — программа для создания фотоколлажей, помогает быстро объединить несколько изображений в один композиционный макет. Использует базовую структуру, основанную на шаблонах, с возможностью выбора различных макетов в зависимости от количества фотографий. После завершения работы над коллажем готовый файл можно сохранить в форматах PNG, JPG, TIFF, GIF, WEBP или скопировать в буфер обмена.
Пользователи работают с изображениями с помощью перетаскивания, могут выбирать один из готовых шаблонов, настраивать их размещение, размер холста и прочие параметры. Также доступны дополнительные функции для настройки внешнего вида коллажа: выбор фона (однотонный цвет, текстура или изображение), настройка типа холста (экран, бумага, пользовательский), ориентации страницы и размера. Программа поддерживает добавление графических элементов: стикеров, меток, смайликов, — с опциями редактирования шрифтов, размеров и цветов.
Список основных возможностей TweakNow PhotoGrid:
- Помогает создавать фотоколлажи на основе готовых шаблонов.
- Использует простую функцию перетаскивания для вставки фотографий.
- Может работать с 10 изображениями в одном макете.
- Позволяет настраивать размеры холста, ориентацию страницы, фон и размеры рамок.
- Дает возможность добавлять и настраивать стикеры, надписи и смайлики.
- Сохраняет готовые коллажи в форматах PNG, JPG, TIFF, GIF, WEBP или копирует в буфер обмена.
- Поддерживает базовую подготовку изображений для печати.
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