MapMyRide — приложение для анализа тренировок с помощью GPS с возможностью анализировать результаты, чтобы повысить эффективность занятий. Программа помогает регистрировать результаты, анализировать прогресс и обмениваться результатами с другими пользователями. Оснащена функциями маршрутизации, картографирования, синхронизации с другими устройствами и создания персональных тренировочных планов.

Приложение поддерживается выбор из 600 видов спорта, кроме велоспорта, можно анализировать бег, ходьбу и другие тренировки. Анализ включает такие параметры, как скорость, расстояние, длительность, количество сожжённых калорий, изменение высоты и другие показатели. Интегрируется с фитнес-приложениями и трекерами, включая Google Fit, Garmin, Fitbit, Suunto и Zwift и некоторыми моделями обуви, например, SpeedForm® Gemini 2 с Record-Equipped Shoes. Пользователи могут делиться своими маршрутами, сохранять избранные треки и использовать библиотеку маршрутов поблизости.

Список основных возможностей MapMyRide: