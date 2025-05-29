MapMyRide для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|25.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MapMyFitness, Inc.
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|71.12 Мб
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MapMyRide — приложение для анализа тренировок с помощью GPS с возможностью анализировать результаты, чтобы повысить эффективность занятий. Программа помогает регистрировать результаты, анализировать прогресс и обмениваться результатами с другими пользователями. Оснащена функциями маршрутизации, картографирования, синхронизации с другими устройствами и создания персональных тренировочных планов.
Приложение поддерживается выбор из 600 видов спорта, кроме велоспорта, можно анализировать бег, ходьбу и другие тренировки. Анализ включает такие параметры, как скорость, расстояние, длительность, количество сожжённых калорий, изменение высоты и другие показатели. Интегрируется с фитнес-приложениями и трекерами, включая Google Fit, Garmin, Fitbit, Suunto и Zwift и некоторыми моделями обуви, например, SpeedForm® Gemini 2 с Record-Equipped Shoes. Пользователи могут делиться своими маршрутами, сохранять избранные треки и использовать библиотеку маршрутов поблизости.
Список основных возможностей MapMyRide:
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Отслеживает маршруты с помощью GPS.
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Поддерживает более 600 видов спорта для анализа.
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Предоставляет анализ тренировок: темп, расстояние, длительность, калории, высота и др.
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Подключается к умным устройствам: фитнес-трекерам, часам, кроссовкам.
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Синхронизируется с внешними сервисами (Google Fit, Garmin, Zwift и др.).
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MVP-функции: персонализированные планы, зоны ЧСС, Live Tracking.
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Функция сохранения и обмена маршрутами с другими пользователями.
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Безопасная передача геолокации в реальном времени выбранным контактам.
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