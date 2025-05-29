MapMyRide для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:25.5.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:71.12 Мб
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MapMyRide — приложение для анализа тренировок с помощью GPS с возможностью анализировать результаты,  чтобы повысить эффективность занятий. Программа помогает регистрировать результаты, анализировать прогресс и обмениваться результатами с другими пользователями. Оснащена функциями маршрутизации, картографирования, синхронизации с другими устройствами и создания персональных тренировочных планов.

Приложение поддерживается выбор из 600 видов спорта, кроме велоспорта, можно анализировать бег, ходьбу и другие тренировки. Анализ включает такие параметры, как скорость, расстояние, длительность, количество сожжённых калорий, изменение высоты и другие показатели. Интегрируется с фитнес-приложениями и трекерами, включая Google Fit, Garmin, Fitbit, Suunto и Zwift и некоторыми моделями обуви, например, SpeedForm® Gemini 2 с Record-Equipped Shoes. Пользователи могут делиться своими маршрутами, сохранять избранные треки и использовать библиотеку маршрутов поблизости.

Список основных возможностей MapMyRide:

  • Отслеживает маршруты с помощью GPS.

  • Поддерживает более 600 видов спорта для анализа.

  • Предоставляет анализ тренировок: темп, расстояние, длительность, калории, высота и др.

  • Подключается к умным устройствам: фитнес-трекерам, часам, кроссовкам.

  • Синхронизируется с внешними сервисами (Google Fit, Garmin, Zwift и др.).

  • MVP-функции: персонализированные планы, зоны ЧСС, Live Tracking.

  • Функция сохранения и обмена маршрутами с другими пользователями.

  • Безопасная передача геолокации в реальном времени выбранным контактам.

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