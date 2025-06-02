ePub Quick Rename Tool для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:2.03 Мб
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ePub Quick Rename Tool — инструмент для управления и структурирования электронных книг в формате ePub. Программа позволяет переименовывать файлы, редактировать метаданные и быстро обрабатывать большие коллекций ePub-файлов. С ее помощью легко упорядочить коллекции электронных книг, задав единые правила переименования файлов. Утилита поддерживает пакетную обработку, просмотр и редактирование метаданных. 

Инструмент предлагает интуитивно понятную схему переименования, в которой пользователь сам выбирает, какие элементы включать в название файла и может проверить их на предварительном просмотре. После настройки параметров достаточно одного нажатия кнопки, чтобы переименовать выбранные документы.

Список основных возможностей ePub Quick Rename Tool:

  • Помогает управлять библиотеками электронных книг в формате ePub.

  • Поддерживает пакетную обработку и сокращает затраты времени на обработку.

  • Дает возможность редактировать метаданные: название, автор, номер в серии и другие поля.

  • Обеспечивает предварительный просмотр информации перед сохранением изменений.

  • Предлагает интуитивно понятный интерфейс с доступом к сведениям по каждому файлу.

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