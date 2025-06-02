ePub Quick Rename Tool — инструмент для управления и структурирования электронных книг в формате ePub. Программа позволяет переименовывать файлы, редактировать метаданные и быстро обрабатывать большие коллекций ePub-файлов. С ее помощью легко упорядочить коллекции электронных книг, задав единые правила переименования файлов. Утилита поддерживает пакетную обработку, просмотр и редактирование метаданных.

Инструмент предлагает интуитивно понятную схему переименования, в которой пользователь сам выбирает, какие элементы включать в название файла и может проверить их на предварительном просмотре. После настройки параметров достаточно одного нажатия кнопки, чтобы переименовать выбранные документы.

Список основных возможностей ePub Quick Rename Tool: