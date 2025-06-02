ePub Quick Rename Tool для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Albert Sadykov
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|2.03 Мб
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ePub Quick Rename Tool — инструмент для управления и структурирования электронных книг в формате ePub. Программа позволяет переименовывать файлы, редактировать метаданные и быстро обрабатывать большие коллекций ePub-файлов. С ее помощью легко упорядочить коллекции электронных книг, задав единые правила переименования файлов. Утилита поддерживает пакетную обработку, просмотр и редактирование метаданных.
Инструмент предлагает интуитивно понятную схему переименования, в которой пользователь сам выбирает, какие элементы включать в название файла и может проверить их на предварительном просмотре. После настройки параметров достаточно одного нажатия кнопки, чтобы переименовать выбранные документы.
Список основных возможностей ePub Quick Rename Tool:
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Помогает управлять библиотеками электронных книг в формате ePub.
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Поддерживает пакетную обработку и сокращает затраты времени на обработку.
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Дает возможность редактировать метаданные: название, автор, номер в серии и другие поля.
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Обеспечивает предварительный просмотр информации перед сохранением изменений.
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Предлагает интуитивно понятный интерфейс с доступом к сведениям по каждому файлу.
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