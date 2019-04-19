Calibre для Windows

Calibre 3.41.2

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Описание Calibre 3.41.2Описание   Скачать Calibre 3.41.2СКАЧАТЬ (60,98 Мб) Скриншоты Calibre 3.41.2Скриншоты (6)   Статистика Calibre 3.41.2Статистика   Отзывы о Calibre 3.41.2Отзывы (41)  
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4.24 из 5, всего оценок - 164
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Calibre - отличный менеджер электронных книг, который станет незаменимым помощником всем поклонникам чтения на электронных устройствах, предоставляя широкие возможности для организации собственной библиотеки.

Программа поддерживает работу с самыми различными ридерами, начиная от Amazon Kindle и заканчивая Android-смартфонами, позволяя конвертировать книги в нужный пользователю формат. Также присутствует поддержка наиболее популярных форматов, как например EPUB, OPF, PDB, PDF, RTF, TXT, LRF, FB2, HTML, MOBI и т.д., плюс наличие такой полезной возможности, как работа с книгами в архивах.

С помощью Calibre можно отредактировать метаданные, добавить обложку, переслать файл на подключенное устройство, открыть его для чтения при помощи встроенного E-book viewer и проделать еще целый ряд операций. Кроме того имеется встроенная функция поиска изданий в онлайновых библиотеках и магазинах. Функциональность программы можно расширить с помощью плагинов.

Что нового в Calibre 3.41.2?
  • Улучшенные источники новостей.
  • Исправлены ошибки.
Calibre
Calibre
Calibre
Calibre
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)24 / 164 469
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Конверторы - Каталогизаторы
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Отзывы о программе Calibre

lilu про Calibre 3.27.1 [12-07-2018]

Какой максимальный объем информации можно загрузить в Calibre 3.27.1
1 | 4 | Ответить

oxasmat про Calibre 3.9.0 [10-10-2017]

Супер! Спасибо автору. Отличная прога!
4 | | Ответить

evgenya про Calibre 2.77 [26-01-2017]

отличная прог. автору 5+
5 | | Ответить

meir про Calibre 2.71 [07-12-2016]

Calibre - отличная программа.
3 | | Ответить

Евгений про Calibre 2.56.0 [03-05-2016]

Известная прога среди профессиональных портильщиков книг. Любую книгу превращает в калибряное нечитаемое говно! По степени вреда при конвертации из любого формата в любой другой не сравнима ни с какой другой! Абсолютно безразлично, собираетесь ли вы сконвертировать в fb2, epub или любой другой формат, независимо от качества исходного файла на выходе всегда будет калибряное говно!
17 | 23 | Ответить

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