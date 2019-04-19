Calibre - отличный менеджер электронных книг, который станет незаменимым помощником всем поклонникам чтения на электронных устройствах, предоставляя широкие возможности для организации собственной библиотеки.

Программа поддерживает работу с самыми различными ридерами, начиная от Amazon Kindle и заканчивая Android-смартфонами, позволяя конвертировать книги в нужный пользователю формат. Также присутствует поддержка наиболее популярных форматов, как например EPUB, OPF, PDB, PDF, RTF, TXT, LRF, FB2, HTML, MOBI и т.д., плюс наличие такой полезной возможности, как работа с книгами в архивах.

С помощью Calibre можно отредактировать метаданные, добавить обложку, переслать файл на подключенное устройство, открыть его для чтения при помощи встроенного E-book viewer и проделать еще целый ряд операций. Кроме того имеется встроенная функция поиска изданий в онлайновых библиотеках и магазинах. Функциональность программы можно расширить с помощью плагинов.