FBReader - мощная кроссплатформенная программа для чтения электронных книг теперь доступна и для Windows. Приложение распознает популярные форматы, включая ePub, fb2, mobi, html, и множество менее известных, присутствует доступ к бесплатным и платным сетевым каталогам, имеется возможность индивидуально настраивать цвета, шрифты, способ листания страниц и многое другое.
Ключевые особенности программы FBReader:
прямое чтение из архивов zip, tar, gzip и bzip2;
поворот экрана на 90, 180, 270 градусов;
поддержка форматов ePub, fb2, doc, html, oeb, chm, rtf, plucker и др.;