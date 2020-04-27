FBReader для Windows

FBReader 0.12.10

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Описание FBReader 0.12.10Описание   Скачать FBReader 0.12.10СКАЧАТЬ (5,09 Мб) Скриншоты FBReader 0.12.10Скриншоты (3)   Статистика FBReader 0.12.10Статистика   Отзывы о FBReader 0.12.10Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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FBReader - мощная кроссплатформенная программа для чтения электронных книг теперь доступна и для Windows. Приложение распознает популярные форматы, включая ePub, fb2, mobi, html, и множество менее известных, присутствует доступ к бесплатным и платным сетевым каталогам, имеется возможность индивидуально настраивать цвета, шрифты, способ листания страниц и многое другое.

Ключевые особенности программы FBReader:

  • прямое чтение из архивов zip, tar, gzip и bzip2;
  • поворот экрана на 90, 180, 270 градусов;
  • поддержка форматов ePub, fb2, doc, html, oeb, chm, rtf, plucker и др.;
  • настройка способов перелистывания страниц;
  • настройки параметров шрифта, цвета и фона текста;
  • удобная система поиска;
  • автоматическая расстановка переносов;
  • наличие полноэкранного режима;
  • встроенное сетевое хранилище электронных документов;
  • поддержка кодировок UTF-8, US-ASCII, Windows-1251, Windows-1252, KOI8-R, IBM866, Big5, GBK.
FBReader
FBReader
FBReader
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЧиталки
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Отзывы о программе FBReader

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