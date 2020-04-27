Балаболка (Balabolka) - программа предназначена для чтения вслух текстовых файлов. Для воспроизведения звуков человеческого голоса могут использоваться любые речевые

ICE Book Reader Pro - программа для удобного чтения электронных текстов (книг). Может читать тексты из TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM

Cool Reader - удобная программа для чтения электронных книг большого количества форматов, включая EPUD, FB2, RTF, TXT, HTML, CHM, PDB, MOBI, TCR. Незаменима для тех,

Doc Viewer 2.0

Если вам нужно быстро просмотреть или распечатать текстовый документ, а Microsoft Office нет под рукой, вам поможет Doc Viewer - бесплатная утилита, которая

AlReader 2.5.110502

AlReader - удобная программа для чтения электронных книг и различных текстов в полноэкранном режиме. Поддерживается множество популярных форматов файлов, такие как

DocX Reader 2.0

DocX Reader - бесплатная программа для просмотра и печати DOCX документов Microsoft Office Word. Позволяет открывать, просматривать и печатать документы в формате