LALIGA: Official App для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|La Liga Nacional de Fútbol Profesional
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|66.19 Мб
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LALIGA: Official App — официальное приложение с актуальной и структурированной информациєй о матчах испанской футбольной лиги и международных соревнованиях. Сервис освещает события из испанской Ла Лиги, таких клубов, как ФК Барселона, Реал Мадрид, Атлетико Мадрид, Севилья и Бетис, других турниров — Кубка Испании, Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы и национальных чемпионатов — Премьер-лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1. Пользователи могут настраивать уведомлениям о событиях в соответствии со своими интересами и предпочтениями.
LALIGA дает возможность отслеживать результаты матчей, составы команд и статистику голов в режиме реального времени. Можно настроить раздел «Моя любимая команда», чтобы получать информацию о клубе: состав, расписание игр, трансферы, таблицу лиги, фото- и видеоконтент. А также использовать интеграцию с фан-зоной, где пользователи могут участвовать в розыгрышах, получать специальные предложения от спонсоров и доступ к закрытым мероприятиям.
Список основных возможностей LALIGA: Official App:
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Отображает результаты футбольных матчей в режиме реального времени.
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Предоставляет информацию по национальным и международным турнирам: Ла Лига, Кубок Испании, Лига чемпионов, Лига Европы, Премьер-лига, Серия А, Лига 1, Бундеслига.
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Поддерживает вертикальные видео с возможностью делиться интересными моментами с другими пользователями.
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Содержит специальный раздел для болельщиков с эксклюзивными предложениями, мероприятиями и призами.
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Отображает расписания матчей, турнирные таблицы и архивы игр.
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Дает доступ к мультимедийному контенту: фото, видео, ключевым моментам матчей.
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Возможность настроить уведомления о голах, началах матчей.
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Возможность сформировать персональную ленту и выбрать любимую команду.
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