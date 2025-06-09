SBR - Simple Break Reminder для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|vt-soft
|Категория:
|Ведение дел
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.28 Мб
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SBR – Simple Break Reminder — программа, которая помогает контролировать рабочее время и организовать продуктивный рабочий процесс с регулярными перерывами по технике Помодоро. Дает возможность соблюдать режим работы и отдыха, напоминает о необходимости делать перерывы. Также в программе есть список задач, где можно добавлять элементы с приоритетами, заметками, тегами и напоминаниями.
Работа построена на принципе таймера, который запускает рабочую сессию. По её окончанию пользователю предлагается сделать перерыв, он может принять предложение или пропустить. В интерфейсе отображается актуальное время текущей сессии, а также информация о пропущенных перерывах. Длительности рабочей фазы можно указать самостоятельно (до 55 минут) и использовать поддержку методики Pomodoro 4/4 в меню параметров.
Список основных возможностей SBR – Simple Break Reminder:
- Предлагает таймер рабочего времени с возможностью устанавливать перерывы.
- Отображает визуальный график продолжительности работы и пропущенных перерывов.
- Поддерживает технику Pomodoro 4/4.
- Дает возможность настраивать длительность рабочих интервалов до 55 минут.
- Содержит встроенный список задач с тегами, приоритетами, заметками и напоминаниями.
- Работает без регистрации или подключения к облаку.
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