SBR – Simple Break Reminder — программа, которая помогает контролировать рабочее время и организовать продуктивный рабочий процесс с регулярными перерывами по технике Помодоро. Дает возможность соблюдать режим работы и отдыха, напоминает о необходимости делать перерывы. Также в программе есть список задач, где можно добавлять элементы с приоритетами, заметками, тегами и напоминаниями.

Работа построена на принципе таймера, который запускает рабочую сессию. По её окончанию пользователю предлагается сделать перерыв, он может принять предложение или пропустить. В интерфейсе отображается актуальное время текущей сессии, а также информация о пропущенных перерывах. Длительности рабочей фазы можно указать самостоятельно (до 55 минут) и использовать поддержку методики Pomodoro 4/4 в меню параметров.

Список основных возможностей SBR – Simple Break Reminder: