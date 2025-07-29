Multi Timer — приложение для управления временем во время занятий спортом, учебных процессов, приготовления пищи, выполнения рабочих задач и других повседневных активностей. Программа объединяет функции цифрового секундомера и мультитаймера, обеспечивая точное измерение и гибкую настройку таймеров.

Позволяет одновременно использовать несколько таймеров и секундомеров, при этом каждый таймер можно индивидуально настроить по продолжительности, типу оповещения и внешнему оформлению. Предлагает разнообразные визуальные и звуковые настройки, а также активировать вибрацию по завершении таймера, что особенно полезно, когда нет возможности постоянно следить за экраном устройства.

Список основных возможностей Multi Timer: