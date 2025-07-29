Multi Timer для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.2.11 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Русский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:17.32 Мб
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Multi Timer — приложение для управления временем во время занятий спортом, учебных процессов, приготовления пищи, выполнения рабочих задач и других повседневных активностей. Программа объединяет функции цифрового секундомера и мультитаймера, обеспечивая точное измерение и гибкую настройку таймеров.

Позволяет одновременно использовать несколько таймеров и секундомеров, при этом каждый таймер можно индивидуально настроить по продолжительности, типу оповещения и внешнему оформлению. Предлагает разнообразные визуальные и звуковые настройки, а также активировать вибрацию по завершении таймера, что особенно полезно, когда нет возможности постоянно следить за экраном устройства. 

Список основных возможностей Multi Timer:

  • Дает возможность одновременно использовать несколько таймеров и секундомеров.
  • Поддерживает звуковые и визуальные сигналы и вибрацию по завершении таймера.
  • Использует режим секундомера с поддержкой измерения кругов и крупный цифровой дисплей.
  • Отображает визуальную индикацию прогресса в виде полосы.
  • Предоставляет простое переключение между таймером и секундомером.
  • Предлагает гибкие настройки визуального оформления (темы, стили).
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