Multi Timer для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.2.11 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Digitalchemy, LLC
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|17.32 Мб
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Multi Timer — приложение для управления временем во время занятий спортом, учебных процессов, приготовления пищи, выполнения рабочих задач и других повседневных активностей. Программа объединяет функции цифрового секундомера и мультитаймера, обеспечивая точное измерение и гибкую настройку таймеров.
Позволяет одновременно использовать несколько таймеров и секундомеров, при этом каждый таймер можно индивидуально настроить по продолжительности, типу оповещения и внешнему оформлению. Предлагает разнообразные визуальные и звуковые настройки, а также активировать вибрацию по завершении таймера, что особенно полезно, когда нет возможности постоянно следить за экраном устройства.
Список основных возможностей Multi Timer:
- Дает возможность одновременно использовать несколько таймеров и секундомеров.
- Поддерживает звуковые и визуальные сигналы и вибрацию по завершении таймера.
- Использует режим секундомера с поддержкой измерения кругов и крупный цифровой дисплей.
- Отображает визуальную индикацию прогресса в виде полосы.
- Предоставляет простое переключение между таймером и секундомером.
- Предлагает гибкие настройки визуального оформления (темы, стили).
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