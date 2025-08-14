Программы для Windows » Разработчику » .NET » JetBrains dotPeek 2025.2 Build 2025.2.0.65536

JetBrains dotPeek для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2025.2 Build 2025.2.0.65536 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:.NET
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:62.53 Мб
СКАЧАТЬ
JetBrains dotPeek скриншот № 1
JetBrains dotPeek скриншот № 2
JetBrains dotPeek скриншот № 3
JetBrains dotPeek скриншот № 4

JetBrains dotPeek — инструмент для декомпиляции сборок .NET в код на C# для разработчиков, которым нужно исследовать внутреннюю структуру программ и библиотек. Позволяет быстро загружать и просматривать содержимое файлов различных форматов, включая DLL, EXE, NUPKG и VSIX и анализировать целые папки сборок. Не требует сложной настройки и готов к работе сразу после установк

Приложение поддерживает управление пользовательскими списками сборок, что позволяет сохранять наборы для дальнейшей работы. При декомпиляции кода доступна подсветка синтаксиса для более легкого чтения и анализа,  встроенные инструменты поиска и навигации. Пользователь может быстро перейти к определению или реализации метода, символу или целой сборке. Дополнительно в программе реализовано средство исследования активных процессов, которое позволяет анализировать их модули, если они являются сборками .NET. Для расширенного анализа можно включить отображение нативных процессов и иерархий CLR.

Список основных возможностей JetBrains dotPeek:

  • Обеспечивает декомпиляцию сборок .NET в код C#.
  • Поддерживает форматы DLL, EXE, NUPKG, VSIX.
  • При необходимости отображает нативные процессы и иерархий CLR.
  • Помогает просматривать содержимое папок с проектами и библиотеками.
  • Позволяет управлять списками сборок с возможностью сохранения и загрузки.
  • Предоставляет подсветку синтаксиса для удобного анализа кода.
  • Обеспечивает поиск и переход к декларациям, реализациям и символам.
  • Дает возможность исследовать модули активных процессов с декомпиляцией.
ТОП-сегодня раздела ".NET"
 

скачать Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework...

скачать Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework 4.7.1 / 4.7.2

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является...

скачать Java Runtime EnvironmentJava Runtime Environment 8.0.371

Java Runtime Environment (JRE) - среда выполнения приложений написанных на языке программирования Java,...

скачать Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является...

скачать Microsoft .NET FrameworkMicrosoft .NET Framework 2.0

Microsoft .NET Framework - Набор компонентов, позволяющих запускать приложения, основанных на архитектуре .NET Framework...

скачать Microsoft .NET Desktop RuntimeMicrosoft .NET Desktop Runtime 8.0.4

Универсальная платформа разработки с открытым исходным кодом, которая предлагает...

Отзывы о программе JetBrains dotPeek

Admin

Отзывов о программе JetBrains dotPeek 2025.2 Build 2025.2.0.65536 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв