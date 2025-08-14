JetBrains dotPeek — инструмент для декомпиляции сборок .NET в код на C# для разработчиков, которым нужно исследовать внутреннюю структуру программ и библиотек. Позволяет быстро загружать и просматривать содержимое файлов различных форматов, включая DLL, EXE, NUPKG и VSIX и анализировать целые папки сборок. Не требует сложной настройки и готов к работе сразу после установк

Приложение поддерживает управление пользовательскими списками сборок, что позволяет сохранять наборы для дальнейшей работы. При декомпиляции кода доступна подсветка синтаксиса для более легкого чтения и анализа, встроенные инструменты поиска и навигации. Пользователь может быстро перейти к определению или реализации метода, символу или целой сборке. Дополнительно в программе реализовано средство исследования активных процессов, которое позволяет анализировать их модули, если они являются сборками .NET. Для расширенного анализа можно включить отображение нативных процессов и иерархий CLR.

Список основных возможностей JetBrains dotPeek: