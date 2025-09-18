Penguin's Notes для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Платная | Цена: $1.00
|Версия:
|1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|BloodAlibi
|Категория:
|Мистика, гадания, оккультизм
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|26.67 Мб
|СКАЧАТЬ
Penguin's Notes — компактное приложение, которое отображает мотивирующие сообщения, чтобы пользователи могли сохранять настрой, уверенность и концентрацию на задачах. Не содержит дополнительных функций и сосредоточено исключительно на том, чтобы предоставлять слова поддержки и ободрения.
Программа не требует установки и запускается сразу после активации основного файла. Интерфейс предельно простой: на экране появляется окно с темным фоном, где белым текстом по буквам выводятся поддерживающие фразы. Это создает эффект постепенного восприятия и позволяет сосредоточиться на словах. Сообщения носят универсальный характер: они могут выражать похвалу, совет верить в себя или простое напоминание о том, что усилия ценны.
Основные возможности Penguin's Notes:
- Автоматически отображает мотивирующие и ободряющие сообщения.
- Отображает текст постепенно, что создает эффект вдумчивого чтения.
- Использует ообщения, направленные на повышение уверенности и настроения.
- Работает без установки – запускается двойным щелчком по исполняемому файлу.
- Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
- Минималистичный интерфейс с темным фоном и белым текстом.
Гадание на картах - уникальная система гадания о прошлом, настоящем и будущем от всемирно известной французской прорицательницы Марии-Анны-Аделаиды Ленорман...
Программа предназначена для общения с духами. Поговорить со своей душой, своим ангелом-хранителем и найти ответы на сокровенные вопросы......
Отзывы о программе Penguin's Notes
Admin
Отзывов о программе Penguin's Notes 1.0.0.0 пока нет, можете добавить...