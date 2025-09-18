Penguin's Notes для Windows

Описание
Отзывы
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Платная | Цена: $1.00
Версия:1.0.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мистика, гадания, оккультизм
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:26.67 Мб
Penguin's Notes скриншот № 1
Penguin's Notes скриншот № 2
Penguin's Notes скриншот № 3

Penguin's Notes — компактное приложение, которое отображает мотивирующие сообщения, чтобы пользователи могли сохранять настрой, уверенность и концентрацию на задачах. Не содержит дополнительных функций и сосредоточено исключительно на том, чтобы предоставлять слова поддержки и ободрения. 

Программа не требует установки и запускается сразу после активации основного файла. Интерфейс предельно простой: на экране появляется окно с темным фоном, где белым текстом по буквам выводятся поддерживающие фразы. Это создает эффект постепенного восприятия и позволяет сосредоточиться на словах. Сообщения носят универсальный характер: они могут выражать похвалу, совет верить в себя или простое напоминание о том, что усилия ценны.

Основные возможности Penguin's Notes:

  • Автоматически отображает мотивирующие и ободряющие сообщения.
  • Отображает текст постепенно, что создает эффект вдумчивого чтения.
  • Использует ообщения, направленные на повышение уверенности и настроения.
  • Работает без установки – запускается двойным щелчком по исполняемому файлу.
  • Работает в оффлайн-режиме без подключения к интернету.
  • Минималистичный интерфейс с темным фоном и белым текстом.
