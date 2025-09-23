InnoUnpacker для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.0.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Мониторинг, Анализ
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.28 Мб
InnoUnpacker — инструмент для анализа и извлечения данных из установочных файлов, созданных с помощью InnoSetup. Предоставляет возможность безопасно просматривать содержимое установщика, получать информацию о его структуре и при необходимости извлекать файлы. Приложение является удобным интерфейсом для консольной утилиты Innounp и делает работу с такими архивами более доступной и понятной. 

Программа позволяет открыть архив InnoSetup через стандартное диалоговое окно, функцию перетаскивания или контекстное меню Windows. После выбора установочного файла приложение отображает сведения о нем: название, версию, данные об авторских правах, информацию о разработчике, перечень поддерживаемых языков и список всех файлов, включенных в архив. При необходимости пользователи могут извлечь данные, выбирать каталог для сохранения файлов и настроить фильтры, которые помогут ограничить процесс определенными путями или исключить ненужные элементы. 

Основные возможности InnoUnpacker:

  • Предлагает удобный графический интерфейс для работы с консольной утилитой Innounp.
  • Анализирует установочные файлы, созданные с помощью InnoSetup.
  • Отображает информацию о файле: имя, версия, авторские права, разработчик, поддерживаемые языки.
  • Поддерживает открытия файлов через диалоговое окно, перетаскивание и контекстное меню Windows.
  • Дает возможность извлечь данных в выбранный каталог и настроить фильтры для выборочного извлечения.
  • Работает с архивами, защищенными паролем.
  • Генерирует список всех файлов внутри установщика.
  • Предусматривает возможность обработки дубликатов и перезаписи файлов.
