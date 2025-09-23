InnoUnpacker — инструмент для анализа и извлечения данных из установочных файлов, созданных с помощью InnoSetup. Предоставляет возможность безопасно просматривать содержимое установщика, получать информацию о его структуре и при необходимости извлекать файлы. Приложение является удобным интерфейсом для консольной утилиты Innounp и делает работу с такими архивами более доступной и понятной.

Программа позволяет открыть архив InnoSetup через стандартное диалоговое окно, функцию перетаскивания или контекстное меню Windows. После выбора установочного файла приложение отображает сведения о нем: название, версию, данные об авторских правах, информацию о разработчике, перечень поддерживаемых языков и список всех файлов, включенных в архив. При необходимости пользователи могут извлечь данные, выбирать каталог для сохранения файлов и настроить фильтры, которые помогут ограничить процесс определенными путями или исключить ненужные элементы.

Основные возможности InnoUnpacker: