InnoUnpacker — инструмент для анализа и извлечения данных из установочных файлов, созданных с помощью InnoSetup. Предоставляет возможность безопасно просматривать содержимое установщика, получать информацию о его структуре и при необходимости извлекать файлы. Приложение является удобным интерфейсом для консольной утилиты Innounp и делает работу с такими архивами более доступной и понятной.
Программа позволяет открыть архив InnoSetup через стандартное диалоговое окно, функцию перетаскивания или контекстное меню Windows. После выбора установочного файла приложение отображает сведения о нем: название, версию, данные об авторских правах, информацию о разработчике, перечень поддерживаемых языков и список всех файлов, включенных в архив. При необходимости пользователи могут извлечь данные, выбирать каталог для сохранения файлов и настроить фильтры, которые помогут ограничить процесс определенными путями или исключить ненужные элементы.
Основные возможности InnoUnpacker:
- Предлагает удобный графический интерфейс для работы с консольной утилитой Innounp.
- Анализирует установочные файлы, созданные с помощью InnoSetup.
- Отображает информацию о файле: имя, версия, авторские права, разработчик, поддерживаемые языки.
- Поддерживает открытия файлов через диалоговое окно, перетаскивание и контекстное меню Windows.
- Дает возможность извлечь данных в выбранный каталог и настроить фильтры для выборочного извлечения.
- Работает с архивами, защищенными паролем.
- Генерирует список всех файлов внутри установщика.
- Предусматривает возможность обработки дубликатов и перезаписи файлов.
