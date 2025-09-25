Программы для Windows » Текст » другое » Intergalactic Notepad 1.0.0

Intergalactic Notepad — текстовый редактор, разработанный для тех, кому нужно простое приложение, но с более широкой функциональностью, чем стандартный Блокнот Windows. Сочетает простотой интерфейс ввода текста с возможностями управления заметками, профилями и базовыми средствами защиты данных. Такой подход делает его удобным инструментом для личного использования и для работы с разными проектами.

Редактор дает возможность создавать нескольких профилей, чтобы разделять разные задачи или использовать приложение на одном устройстве несколькими людьми. Портативный режим даёт возможность запускать программу с внешних носителей и сохранять все заметки под рукой. Конфидициальность данных обеспечивается через встроенную систему шифрования заметок при помощи пароля.

Основные возможности Intergalactic Notepad:

  • Позволяет быстро создавать и редактировать текстовые заметки.
  • Предоставляет возможность адаптации под разные задачи: личные заметки, рабочие проекты, организацию текстовой информации.
  • Поддерживает работу нескольких профилей редактора для проектов или пользователей.
  • Обеспечивает шифрование данных с помощью пароля для защиты конфиденциальной информации.
  • Предусмотрен портативный режим работы с возможностью запуска с внешних носителей.
  • Содержит встроенную библиотеку заметок с функцией поиска.
  • Предоставлет возможность сортировать заметки для быстрого доступа.
  • Минимальные требования к ресурсам системы.
