Intergalactic Notepad — текстовый редактор, разработанный для тех, кому нужно простое приложение, но с более широкой функциональностью, чем стандартный Блокнот Windows. Сочетает простотой интерфейс ввода текста с возможностями управления заметками, профилями и базовыми средствами защиты данных. Такой подход делает его удобным инструментом для личного использования и для работы с разными проектами.

Редактор дает возможность создавать нескольких профилей, чтобы разделять разные задачи или использовать приложение на одном устройстве несколькими людьми. Портативный режим даёт возможность запускать программу с внешних носителей и сохранять все заметки под рукой. Конфидициальность данных обеспечивается через встроенную систему шифрования заметок при помощи пароля.

Основные возможности Intergalactic Notepad: