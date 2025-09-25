Intergalactic Notepad для Windows
Intergalactic Notepad — текстовый редактор, разработанный для тех, кому нужно простое приложение, но с более широкой функциональностью, чем стандартный Блокнот Windows. Сочетает простотой интерфейс ввода текста с возможностями управления заметками, профилями и базовыми средствами защиты данных. Такой подход делает его удобным инструментом для личного использования и для работы с разными проектами.
Редактор дает возможность создавать нескольких профилей, чтобы разделять разные задачи или использовать приложение на одном устройстве несколькими людьми. Портативный режим даёт возможность запускать программу с внешних носителей и сохранять все заметки под рукой. Конфидициальность данных обеспечивается через встроенную систему шифрования заметок при помощи пароля.
Основные возможности Intergalactic Notepad:
- Позволяет быстро создавать и редактировать текстовые заметки.
- Предоставляет возможность адаптации под разные задачи: личные заметки, рабочие проекты, организацию текстовой информации.
- Поддерживает работу нескольких профилей редактора для проектов или пользователей.
- Обеспечивает шифрование данных с помощью пароля для защиты конфиденциальной информации.
- Предусмотрен портативный режим работы с возможностью запуска с внешних носителей.
- Содержит встроенную библиотеку заметок с функцией поиска.
- Предоставлет возможность сортировать заметки для быстрого доступа.
- Минимальные требования к ресурсам системы.
