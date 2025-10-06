AIMP Skin Editor для Windows
AIMP Skin Editor — приложение для изменения и настройки внешнего вида мультимедийного проигрывателя AIMP. Программа предоставляет широкие возможности по работе со скинами и позволяет пользователю детально адаптировать интерфейс проигрывателя под собственные предпочтения. С его помощью можно изменять практически все элементы оформления — от кнопок и окон списка воспроизведения до области системного трея и контекстного меню.
Присутсвует функция предварительного просмотра, что дает возможность оценить результат до применения изменений. Дополнительным инструментом является встроенная лупа, которая помогает рассмотреть отдельные элементы интерфейса в увеличенном виде. Помимо этого, AIMP Skin Editor включает диспетчер структуры интерфейса, обеспечивающий быстрый переход между различными элементами и их свойствами.
Программа также позволяет добавлять новые элементы в дизайн, например, панели поиска, окна с текстами песен, дополнительные переключатели или вспомогательные блоки. Для расширенной настройки имеется встроенный редактор текстур, с помощью которого можно создавать уникальные цвета, узоры и связывать их с графическими ресурсами.
Основные возможности AIMP Skin Editor:
- Настройка интерфейса проигрывателя AIMP на детальном уровне.
- Изменение внешнего вида кнопок, списков, меню, панели трея и других элементов.
- Встроенный предварительный просмотр изменений.
- Инструмент увеличения (лупа) для детального изучения элементов интерфейса.
- Диспетчер структуры интерфейса для удобной навигации по элементам.
- Возможность добавления пользовательских провайдеров (поисковые панели, текстовые окна, переключатели и пр.).
- Встроенный редактор текстур для создания уникальных цветов и текстур.
- Связь графических элементов с ресурсами репозитория.
- Поддержка создания и применения полностью уникальных скинов.
