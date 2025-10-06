AIMP Skin Editor для Windows

AIMP Skin Editor — приложение для изменения и настройки внешнего вида мультимедийного проигрывателя AIMP. Программа предоставляет широкие возможности по работе со скинами и позволяет пользователю детально адаптировать интерфейс проигрывателя под собственные предпочтения. С его помощью можно изменять практически все элементы оформления — от кнопок и окон списка воспроизведения до области системного трея и контекстного меню.

Присутсвует функция предварительного просмотра, что дает возможность оценить результат до применения изменений. Дополнительным инструментом является встроенная лупа, которая помогает рассмотреть отдельные элементы интерфейса в увеличенном виде. Помимо этого, AIMP Skin Editor включает диспетчер структуры интерфейса, обеспечивающий быстрый переход между различными элементами и их свойствами.

Программа также позволяет добавлять новые элементы в дизайн, например, панели поиска, окна с текстами песен, дополнительные переключатели или вспомогательные блоки. Для расширенной настройки имеется встроенный редактор текстур, с помощью которого можно создавать уникальные цвета, узоры и связывать их с графическими ресурсами.

Основные возможности AIMP Skin Editor:

  • Настройка интерфейса проигрывателя AIMP на детальном уровне.
  • Изменение внешнего вида кнопок, списков, меню, панели трея и других элементов.
  • Встроенный предварительный просмотр изменений.
  • Инструмент увеличения (лупа) для детального изучения элементов интерфейса.
  • Диспетчер структуры интерфейса для удобной навигации по элементам.
  • Возможность добавления пользовательских провайдеров (поисковые панели, текстовые окна, переключатели и пр.).
  • Встроенный редактор текстур для создания уникальных цветов и текстур.
  • Связь графических элементов с ресурсами репозитория.
  • Поддержка создания и применения полностью уникальных скинов.
