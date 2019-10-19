|
AIMP 4.60 Build 2153
|
|
|
|Оцените программу!
4.82 из 5, всего оценок - 1980
|
- Рейтинг программы - 4.82 из 5
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже больше.
Работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx; s3m; mo3; и др. Данный список поддерживаемых форматов можно пополнить при помощи дополнительных плагинов.
Проигрыватель имеет 18-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки, портированные из Winamp. Кроме эквалайзера также имеется 4 спецэффекта: Chorus, Echo, Flanger, Reverb. Каждый из которых имеет собственные настройки, которые сохраняются при завершении работы программы.
Дополнительные возможности AIMP:
- Аудио Конвертер позволяет конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg.
- АудиоГраббер позволяет "грабить" AudioCD (CDA) в Mp3, OGG, WAV или WMA
- Звукозапись позволит вам записать звук с любого аудио устройства в системе в mp3, ogg, wav и wma!
- Имеется встроенный редактор тэгов, с помощью которого вы легко можете редактировать ID3v1, ID3v2 и тэги OGG и WMA форматов.
- Групповое переименование файлов позволит вам за несколько минут отсортировать вашу огромную коллекцию музыки по одному из выбранных шаблонов.
- Выключение компьютера в заданное время.
- Настройка глобальных и локальных горячих клавиш ( + шаблоны от WinAmp и WMP )
- Поддержка плагинов, с помощью которых можно расширить возможности программы: добавить новые утилиты и изменить уже имеющиеся!
Кроме всего этого программа обладает такой удобной функцией, как запись налету потокового аудио, например трансляции интернет-радио.
|
|Что нового в AIMP 4.60 Build 2153?
- Звуковой движок: replaygain - повышено качество анализа
- Общее: обновлены локализации
- Плеер: добавлена опция "восстанавливать позицию воспроизведения при запуске программы"
- Исправлено: звуковой движок - прерывается проигрывание трека с CD ближе к концу, если включена опция "предзагрузка следующего трека"
- Исправлено: звуковой движок - треск при изменении громкости трека, если включена тонкомпенсация громкости
- Исправлено: общее - ошибка на закрытии программы, если есть активная задача поиска обложки трека / текста песни
- Исправлено: плагины - GUI API - не работают некоторые свойства объектов (регрессия)
- Исправлено: планировщик - некорректно обрабатывается ситуация, когда в момент проигрывания последнего трека из очереди/плейлиста, в очередь/плейлист добавляются новые треки
- Исправлено: плеер - не проигрывается контейнер MPEG-DASH на Windows 7 (регрессия)
- Исправлено: скин-движок - незначительные ошибки
- Исправлено: скин-движок - некорректно работает режим наложения GrayScale
- Исправлено: скин-движок - ошибка "duplicates not allowed" после переименования объекта из скрипта
- Исправлено: теги - ID3v2 - программа некорректно обрабатывает #0-разделитель при чтении ID3v2.3
|
|
ТОП-сегодня раздела "Плееры"
KMPlayer 4.2.2.32
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного
AIMP 4.60 Build 2153
AIMP Classic - настоящий аудио комбайн, позволяющий прослушивать аудио, перекодировать музыку, "грабить" AudioCD, редактировать тэги, записывать звук с любого аудио
Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает
iTunes 12.10.1.4
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.8
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,
PotPlayer 1.7.20538
Daum PotPlayer - усовершенствованный аналог популярного мультимедийного проигрывателя KMPlayer, который предлагает пользователю высокое качество воспроизведения,
|
|
Отзывы о программе AIMP
андрей про AIMP 4.51 Build 2084 [06-12-2018]
новая версия не адаптируется к папкам музыки( как раньше), приходиться постоянно перекидывать с папки в плеер
| 11 | Ответить
i0ch про AIMP 4.51 Build 2080 [05-08-2018]
проштудировал самые популярные
AIMP лучший и практически идеальный
сидит себе в трее и выдаёт чистейший звук
полный доступ чз иконку в трее тремя кнопками мышки
6 | 1 | Ответить
Assanche про AIMP 4.51 Build 2080 [27-07-2018]
В описании написано можно перекодировать и записать музыку, в скачаной дзесь программе этих утилит нет.
| | Ответить
Aleksandr про AIMP 4.51 Build 2077 [27-06-2018]
ну..... вроде норм. большое спасибо разработчикам проигрывателя. и спасибо создателям и администрации сайта.
1 | | Ответить
Алекс про AIMP 4.13 Build 1897 [27-10-2017]
Перепробовал несколько версий программы - везде один и тот же баг: провалы во время воспроизведения, волнообразный звук, не критически, но действует на нервы. Ни у Winamp ни у Jetaudio подобной проблемы нет, так что AIMP отдыхает пока что...
4 | 17 | Ответить
|Читать все отзывы (306) / Добавить отзыв
|