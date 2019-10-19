AIMP - это многофункциональный аудио центр. Благодаря встроенным утилитам, вы с легкостью можете перекодировать музыку из одного формата в другой, записать звук с микрофона или другого звукового устройства, отредактировать тэги MP3, OGG, WMA файлов, а так же группой переименовать или отсортировать музыкальные файлы. Программа создавалась по замечаниям пользователей других плееров, так что в нем сосредоточилось все самое лучшее и даже больше.

Работает со следующими форматами файлов аудио: wav; ogg; wma; cda; mp3; mp2; mp1; mtm; mod; xm; it; aif; umx; s3m; mo3; и др. Данный список поддерживаемых форматов можно пополнить при помощи дополнительных плагинов.

Проигрыватель имеет 18-и полосной эквалайзер, позволяющий изменять звучание до наилучшего качества. Также имеются стандартные заготовки для некоторых типов музыки, портированные из Winamp. Кроме эквалайзера также имеется 4 спецэффекта: Chorus, Echo, Flanger, Reverb. Каждый из которых имеет собственные настройки, которые сохраняются при завершении работы программы.

Дополнительные возможности AIMP:

Аудио Конвертер позволяет конвертировать музыку из самых разных форматов в популярные wma, mp3, wav, ogg.

АудиоГраббер позволяет "грабить" AudioCD (CDA) в Mp3, OGG, WAV или WMA

Звукозапись позволит вам записать звук с любого аудио устройства в системе в mp3, ogg, wav и wma!

Имеется встроенный редактор тэгов, с помощью которого вы легко можете редактировать ID3v1, ID3v2 и тэги OGG и WMA форматов.

Групповое переименование файлов позволит вам за несколько минут отсортировать вашу огромную коллекцию музыки по одному из выбранных шаблонов.

Выключение компьютера в заданное время.

Настройка глобальных и локальных горячих клавиш ( + шаблоны от WinAmp и WMP )

Поддержка плагинов, с помощью которых можно расширить возможности программы: добавить новые утилиты и изменить уже имеющиеся!

Кроме всего этого программа обладает такой удобной функцией, как запись налету потокового аудио, например трансляции интернет-радио.