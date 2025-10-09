EPIM Vault для Windows

Лицензия: Бесплатная
Версия:12.5 | Сообщить о новой версии
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский, Украинский
Разработчик:
Категория:Пароли
Размер:11.42 Мб
EPIM Vault — приложение для безопасного хранения паролей, которое позволяет пользователю организовывать и управлять учетными данными в зашифрованном хранилище. Программа предназначена для защиты цифровой информации за счет применения современных алгоритмов шифрования и удобной системы структурирования записей.

Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы обеспечить простую навигацию. Основное окно содержит несколько панелей, которые позволяют группировать пароли по папкам и категориям, добавлять к ним заметки и вложения. Для упрощения работы с базой данных предусмотрена фильтрация по тегам и дате изменения.

Программа также оснащена встроенным генератором паролей, что дает возможность создавать сложные и надежные комбинации для новых учетных записей. В качестве основы безопасности EPIM Vault использует различные алгоритмы шифрования, включая AES (128 и 256 бит), DES, Triple DES, Blowfish, Twofish и Square.

Кроме локального хранения, приложение поддерживает автоматическое создание резервных копий и функцию автосохранения. Дополнительно реализована синхронизация с EPIM Cloud, что позволяет использовать одни и те же данные на нескольких устройствах.

Список основных возможностей EPIM Vault:

  • безопасное хранение паролей в зашифрованной базе данных;
  • поддержка популярных алгоритмов шифрования (AES, DES, Triple DES, Blowfish, Twofish, Square);
  • организация записей в папки и группы с возможностью редактирования;
  • добавление заметок и вложений к каждой записи;
  • встроенный генератор надежных паролей;
  • фильтрация записей по тегам и дате изменения;
  • автоматическое сохранение данных и резервное копирование;
  • синхронизация с EPIM Cloud для доступа с разных устройств;
  • простой и интуитивно понятный интерфейс.
