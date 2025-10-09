EPIM Vault для Windows
EPIM Vault — приложение для безопасного хранения паролей, которое позволяет пользователю организовывать и управлять учетными данными в зашифрованном хранилище. Программа предназначена для защиты цифровой информации за счет применения современных алгоритмов шифрования и удобной системы структурирования записей.
Интерфейс приложения построен таким образом, чтобы обеспечить простую навигацию. Основное окно содержит несколько панелей, которые позволяют группировать пароли по папкам и категориям, добавлять к ним заметки и вложения. Для упрощения работы с базой данных предусмотрена фильтрация по тегам и дате изменения.
Программа также оснащена встроенным генератором паролей, что дает возможность создавать сложные и надежные комбинации для новых учетных записей. В качестве основы безопасности EPIM Vault использует различные алгоритмы шифрования, включая AES (128 и 256 бит), DES, Triple DES, Blowfish, Twofish и Square.
Кроме локального хранения, приложение поддерживает автоматическое создание резервных копий и функцию автосохранения. Дополнительно реализована синхронизация с EPIM Cloud, что позволяет использовать одни и те же данные на нескольких устройствах.
Список основных возможностей EPIM Vault:
- безопасное хранение паролей в зашифрованной базе данных;
- поддержка популярных алгоритмов шифрования (AES, DES, Triple DES, Blowfish, Twofish, Square);
- организация записей в папки и группы с возможностью редактирования;
- добавление заметок и вложений к каждой записи;
- встроенный генератор надежных паролей;
- фильтрация записей по тегам и дате изменения;
- автоматическое сохранение данных и резервное копирование;
- синхронизация с EPIM Cloud для доступа с разных устройств;
- простой и интуитивно понятный интерфейс.
