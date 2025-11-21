Network Password Decryptor для Windows

Network Password Decryptor — утилита для восстановления сетевых паролей, сохранённых в хранилище учётных данных Windows. Программа автоматически считывает данные, которые использует сама операционная система и различные приложения при подключении к сетевым ресурсам. Инструмент позволяет быстро получить доступ к информации без сложных настроек и дополнительных действий со стороны пользователя.

Приложение работает с данными, которые используются такими программами, как Microsoft Outlook, Windows Live Messenger, а также стандартными средствами Windows при подключении к удалённым ресурсам через удалённый рабочий стол или сетевые службы. Интерфейс помогает легко ориентироваться и получать нужные данные. Процесс восстановления сетевых паролей запускается одной кнопкой.

После начала операции Network Password Decryptor выводит таблицу с результатами, в том числе имя сети, тип записи, имя пользователя, пароль и дату последнего изменения. Предоставляет возможность копировать отдельные данные в буфер обмена или экспортировать весь список во внешний файл для анализа или резервного хранения.

Основные возможности Network Password Decryptor:

  • Помогает восстанавливать паролииз хранилища учётных данных Windows.
  • Отображает имя сети, тип учётной записи, имя пользователя, пароль и даты изменений.
  • Поддерживает пароли, используемые Outlook, Live Messenger и служб Windows.
  • Дает возможность скопировать выбранные данные в буфер обмена или экспортировать полный списк паролей.
  • Оказывает минимальную нагрузку на системные ресурсы и предлагает простой интерфейс без лишних элементов.
