Network Password Decryptor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|SecurityXploded Inc
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|4.87 Мб
|СКАЧАТЬ
Network Password Decryptor — утилита для восстановления сетевых паролей, сохранённых в хранилище учётных данных Windows. Программа автоматически считывает данные, которые использует сама операционная система и различные приложения при подключении к сетевым ресурсам. Инструмент позволяет быстро получить доступ к информации без сложных настроек и дополнительных действий со стороны пользователя.
Приложение работает с данными, которые используются такими программами, как Microsoft Outlook, Windows Live Messenger, а также стандартными средствами Windows при подключении к удалённым ресурсам через удалённый рабочий стол или сетевые службы. Интерфейс помогает легко ориентироваться и получать нужные данные. Процесс восстановления сетевых паролей запускается одной кнопкой.
После начала операции Network Password Decryptor выводит таблицу с результатами, в том числе имя сети, тип записи, имя пользователя, пароль и дату последнего изменения. Предоставляет возможность копировать отдельные данные в буфер обмена или экспортировать весь список во внешний файл для анализа или резервного хранения.
Основные возможности Network Password Decryptor:
- Помогает восстанавливать паролииз хранилища учётных данных Windows.
- Отображает имя сети, тип учётной записи, имя пользователя, пароль и даты изменений.
- Поддерживает пароли, используемые Outlook, Live Messenger и служб Windows.
- Дает возможность скопировать выбранные данные в буфер обмена или экспортировать полный списк паролей.
- Оказывает минимальную нагрузку на системные ресурсы и предлагает простой интерфейс без лишних элементов.
