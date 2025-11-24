MindDoc для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.18.29 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|MindDoc Health GmbH
|Категория:
|Психология
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|23.73 Мб
|СКАЧАТЬ
MindDoc — платформа для длительного наблюдения за состоянием психического здоровья и самостоятельного управления типичными эмоциональными трудностями. Помогает фиксировать изменения настроения, вести журнал переживаний, отслеживать признаки распространённых психологических нарушений и получать аналитическую обратную связь по собранным данным. Приложение создано при участии специалистов в области клинической психологии, что позволяет использовать его как вспомогательный инструмент в процессе оценки эмоционального состояния.
Основой работы MindDoc является регулярная фиксация симптомов и состояний, которая со временем формирует индивидуальную картину психического самочувствия пользователя. На основе этих данных генерируются отчёты и рекомендации, в том числе указания на необходимость дополнительной профессиональной консультации. Также приложение предоставляет доступ к обширной библиотеке материалов, созданных по принципам когнитивно-поведенческой терапии. Эти материалы включают курсы и практические упражнения, направленные на осознание симптомов и развитие навыков самостоятельной коррекции поведения.
MindDoc поддерживает повышенные требования к конфиденциальности. Все данные шифруются, а сама система соответствует требованиям GDPR и сертификации ISO 27001. Приложение относится к медицинским изделиям класса I и используется как цифровой инструмент для длительного мониторинга признаков психических нарушений, не заменяя профессиональную терапию, а дополняя её.
Основные возможности MindDoc:
- Работает в качестве вспомогательного средства в процессе подготовки к профессиональной диагностике или терапии.
- Помогает вести журнал симптомов и наблюдений за эмоциональным состоянием.
- Отслеживает динамику настроения и связанные переживания, дает рекомендации на основе зафиксированных данных.
- Формирует индивидуальные отчёты по эмоциональному здоровью и дает возможность поделиться статистикой с врачом при необходимости.
- Предоставляет доступ к курсам и упражнениям, основанным на методах когнитивно-поведенческой терапии.
- Содержит материалы, направленные на управление стрессом, тревожными состояниями, нарушениями сна и пищевого поведения.
- Предлагает инструменты для развития навыков саморегуляции и самостоятельного контроля симптомов.
- Использует шифрование данных и соответствие международным стандартам безопасности.
Бесплатное Android-приложение, которое предоставляет пользователю доступ к 90 простым...
Психологические тесты - бесплатное приложение для Android-смартонов и планшетов, которое...
Обмани меня - язык тела - приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого Вы...
Бесплатное приложение для смартфонов и планшетов под управлением Android, которое...
Отзывы о программе MindDoc
Admin
Отзывов о программе MindDoc 4.18.29 пока нет, можете добавить...