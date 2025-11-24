MindDoc — платформа для длительного наблюдения за состоянием психического здоровья и самостоятельного управления типичными эмоциональными трудностями. Помогает фиксировать изменения настроения, вести журнал переживаний, отслеживать признаки распространённых психологических нарушений и получать аналитическую обратную связь по собранным данным. Приложение создано при участии специалистов в области клинической психологии, что позволяет использовать его как вспомогательный инструмент в процессе оценки эмоционального состояния.

Основой работы MindDoc является регулярная фиксация симптомов и состояний, которая со временем формирует индивидуальную картину психического самочувствия пользователя. На основе этих данных генерируются отчёты и рекомендации, в том числе указания на необходимость дополнительной профессиональной консультации. Также приложение предоставляет доступ к обширной библиотеке материалов, созданных по принципам когнитивно-поведенческой терапии. Эти материалы включают курсы и практические упражнения, направленные на осознание симптомов и развитие навыков самостоятельной коррекции поведения.

MindDoc поддерживает повышенные требования к конфиденциальности. Все данные шифруются, а сама система соответствует требованиям GDPR и сертификации ISO 27001. Приложение относится к медицинским изделиям класса I и используется как цифровой инструмент для длительного мониторинга признаков психических нарушений, не заменяя профессиональную терапию, а дополняя её.

Основные возможности MindDoc: