Категория:Психология
MindDoc — платформа для длительного наблюдения за состоянием психического здоровья и самостоятельного управления типичными эмоциональными трудностями. Помогает фиксировать изменения настроения, вести журнал переживаний, отслеживать признаки распространённых психологических нарушений и получать аналитическую обратную связь по собранным данным. Приложение создано при участии специалистов в области клинической психологии, что позволяет использовать его как вспомогательный инструмент в процессе оценки эмоционального состояния.

Основой работы MindDoc является регулярная фиксация симптомов и состояний, которая со временем формирует индивидуальную картину психического самочувствия пользователя. На основе этих данных генерируются отчёты и рекомендации, в том числе указания на необходимость дополнительной профессиональной консультации. Также приложение предоставляет доступ к обширной библиотеке материалов, созданных по принципам когнитивно-поведенческой терапии. Эти материалы включают курсы и практические упражнения, направленные на осознание симптомов и развитие навыков самостоятельной коррекции поведения.

MindDoc поддерживает повышенные требования к конфиденциальности. Все данные шифруются, а сама система соответствует требованиям GDPR и сертификации ISO 27001. Приложение относится к медицинским изделиям класса I и используется как цифровой инструмент для длительного мониторинга признаков психических нарушений, не заменяя профессиональную терапию, а дополняя её.

Основные возможности MindDoc:

  • Работает в качестве вспомогательного средства в процессе подготовки к профессиональной диагностике или терапии.
  • Помогает вести журнал симптомов и наблюдений за эмоциональным состоянием.
  • Отслеживает динамику настроения и связанные переживания, дает рекомендации на основе зафиксированных данных.
  • Формирует индивидуальные отчёты по эмоциональному здоровью и дает возможность поделиться статистикой с врачом при необходимости.
  • Предоставляет доступ к курсам и упражнениям, основанным на методах когнитивно-поведенческой терапии.
  • Содержит материалы, направленные на управление стрессом, тревожными состояниями, нарушениями сна и пищевого поведения.
  • Предлагает инструменты для развития навыков саморегуляции и самостоятельного контроля симптомов.
  • Использует шифрование данных и соответствие международным стандартам безопасности.

 

 

