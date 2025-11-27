Print Conductor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $49.00
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|11.0 Build 2025-10-21 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|fCoder Group
|Категория:
|Печать
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 4 | Статистика
|Размер:
|168.9 Мб
|СКАЧАТЬ
Print Conductor — приложение для пакетной печати документов и изображений. Упрощает работу с большим количеством файлов, дает возможность управлять заданиями печати из единого интерфейса. Программа подходит пользователям, которым нужно регулярно обрабатывать крупные объемы документов, а также тем, кто стремится повысить эффективность рабочего процесса. Print Conductor обеспечивает удобный способ добавления файлов, настройки расширенных параметров печати и запуска обработки без необходимости вручную работать с каждым документом отдельно.
Инструмент поддерживает гибкую настройку свойств печати и работу с разными типами файлов. Позволяет заранее установить параметры вывода, изменить поведение принтера и применить дополнительные корректировки перед запуском задания. Благодаря этому пользователь получает возможность оптимизировать процесс, адаптировать его под различные задачи: от печати текстовых документов до обработки графических материалов.
Основные возможности Print Conductor:
- Поддерживает добавление файлов для пакетной печати поштучно, перетаскиванием или указанием целой папки.
- Использует расширенные настройки печати: выбор цветового режима, настройка разрешения, масштабирования, выравнивания, растрирования.
- Поддерживает индивидуальные правила печати для файлов Word, в том числе скрытие правок и комментариев.
- Позволяет настроивать механизм печати автоматически или вручную с выбранным режимом обработки.
- Дает возможность управлятье списком заданий напрямую из интерфейса приложения.
- Предусматривает возможность печати служебных страниц и дополнительных материалов.
- Обеспечивает быструю корректировку основных параметров принтера.
- Позволяет выбирать и менять принтер перед запуском печати.
SSC Service Utility - Программа предназначена для всех владельцев струйных принтеров производства...
Печать книгой - надстройка для Word 97-2010 позволяющая печатать любые документы в форме...
DocX Viewer - бесплатная программа для просмотра DOCX документов. Позволяет открывать,...
Visio Viewer - бесплатная и удобная в эксплуатация программа, которая позволяет открывать,...
Scribus - кроссплатформенное бесплатное приложение с открытым исходным кодом, позволяющее...
Doc Reader - простая в использовании программа, которая позволяет открывать, просматривать и...
Отзывы о программе Print Conductor
Admin
Отзывов о программе Print Conductor 11.0 Build 2025-10-21 пока нет, можете добавить...