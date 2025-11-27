Программы для Windows » Текст » Печать » Print Conductor 11.0 Build 2025-10-21

Print Conductor — приложение для пакетной печати документов и изображений. Упрощает работу с большим количеством файлов, дает возможность управлять заданиями печати из единого интерфейса. Программа подходит пользователям, которым нужно регулярно обрабатывать крупные объемы документов, а также тем, кто стремится повысить эффективность рабочего процесса. Print Conductor обеспечивает удобный способ добавления файлов, настройки расширенных параметров печати и запуска обработки без необходимости вручную работать с каждым документом отдельно.

Инструмент поддерживает гибкую настройку свойств печати и работу с разными типами файлов. Позволяет заранее установить параметры вывода, изменить поведение принтера и применить дополнительные корректировки перед запуском задания. Благодаря этому пользователь получает возможность оптимизировать процесс, адаптировать его под различные задачи: от печати текстовых документов до обработки графических материалов.

Основные возможности Print Conductor:

  • Поддерживает добавление файлов для пакетной печати поштучно, перетаскиванием или указанием целой папки.
  • Использует расширенные настройки печати: выбор цветового режима, настройка разрешения, масштабирования, выравнивания, растрирования.
  • Поддерживает индивидуальные правила печати для файлов Word, в том числе скрытие правок и комментариев.
  • Позволяет настроивать механизм печати автоматически или вручную с выбранным режимом обработки.
  • Дает возможность управлятье списком заданий напрямую из интерфейса приложения.
  • Предусматривает возможность печати служебных страниц и дополнительных материалов.
  • Обеспечивает быструю корректировку основных параметров принтера.
  • Позволяет выбирать и менять принтер перед запуском печати.
