Mobile Cleaner Antivirus VPN Cleaner — утилита для комплексного обслуживания устройств на Android. Программа объединяет средства очистки хранилища, проверки безопасности, работы с файлами и защиты интернет-соединения. Основная задача приложения: поддерживать стабильную работу смартфона путем удаления ненужных данных, обнаружения вредоносных файлов и оптимизации системных ресурсов. Дополнительно встроенный VPN-модуль позволяет повысить уровень конфиденциальности в сети.

Инструмент можно использовать для регулярной очистки устройства или для более детального контроля состояния системы. Приложение удаляет временные данные, очищает кэш, выявляет потенциальные угрозы, управляет файлами и помогает организовать пространство хранилища. Все функции доступны через простой интерфейс, что позволяет быстро выполнять обслуживание устройства без дополнительных настроек.

Основные возможности Mobile Cleaner Antivirus VPN Cleaner:

  • Помогает очистить систему от временных файлов, кэша и другого цифрового мусора.
  • Проводит антивирусную проверку устройства и обнаруживает вредоносные объекты.
  • Защищает устройство в реальном времени от вирусов, троянов, рекламных и шпионских компонентов.
  • Предлагает встроенный VPN для безопасного и анонимного интернет-соединения.
  • Обеспечивает дополнительную защиту при работе через открытые Wi-Fi-точки.
  • Предоставляет выбор серверов VPN, доступных в разных регионах.
  • Использует встроенный файловый менеджер для просмотра, сортировки и перемещения данных.
  • Позволяет управлять папками и файлами, в том числе передавать на ПК или между устройствами.
  • Использует поддержку AccessibilityService API без передачи личных данных третьим лицам.
