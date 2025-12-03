Mobile Cleaner Antivirus VPN Cleaner — утилита для комплексного обслуживания устройств на Android. Программа объединяет средства очистки хранилища, проверки безопасности, работы с файлами и защиты интернет-соединения. Основная задача приложения: поддерживать стабильную работу смартфона путем удаления ненужных данных, обнаружения вредоносных файлов и оптимизации системных ресурсов. Дополнительно встроенный VPN-модуль позволяет повысить уровень конфиденциальности в сети.

Инструмент можно использовать для регулярной очистки устройства или для более детального контроля состояния системы. Приложение удаляет временные данные, очищает кэш, выявляет потенциальные угрозы, управляет файлами и помогает организовать пространство хранилища. Все функции доступны через простой интерфейс, что позволяет быстро выполнять обслуживание устройства без дополнительных настроек.

Основные возможности Mobile Cleaner Antivirus VPN Cleaner: