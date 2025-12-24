Windows Update Mini Tool для Windows

Windows Update Mini Tool скриншот № 1

Windows Update Mini Tool — утилита для расширенного управления обновлениями продуктов Microsoft в ОС Windows. Программа предназначена для пользователей, которым необходимо более точное и предсказуемое управление процессами поиска, загрузки и установки обновлений, чем это предусмотрено стандартным интерфейсом Windows Update. Инструмент работает на основе Windows Update Agent API и взаимодействует напрямую с системными компонентами обновления.

Программа выполняет локальный анализ системы, собирая информацию об уже установленных и отсутствующих обновлениях. Все операции выполняются исключительно на компьютере пользователя. Передача персональных данных, телеметрии или иной информации во внешние сервисы не осуществляется.

Список основных возможностей Windows Update Mini Tool:

  • Поиск доступных обновлений для операционной системы и продуктов Microsoft.
  • Отображение списка установленных, скрытых и отсутствующих обновлений.
  • Ручная загрузка и установка выбранных обновлений.
  • Возможность временно отключать автоматическую установку обновлений.
  • Скрытие отдельных обновлений без их удаления из системы.
  • Удаление ранее установленных обновлений.
  • Работа с обновлениями без передачи данных в облачные сервисы.
  • Использование стандартного API Windows Update без сторонних драйверов.
  • Открытый исходный код и реализация на платформе .NET.
Windows Update Mini Tool является проектом с открытым исходным кодом и реализован на платформе .NET. В отличие от своего предшественника Windows Update MiniTool (WUMT), написанного на C/C++.
