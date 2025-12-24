Windows Update Mini Tool для Windows
Windows Update Mini Tool — утилита для расширенного управления обновлениями продуктов Microsoft в ОС Windows. Программа предназначена для пользователей, которым необходимо более точное и предсказуемое управление процессами поиска, загрузки и установки обновлений, чем это предусмотрено стандартным интерфейсом Windows Update. Инструмент работает на основе Windows Update Agent API и взаимодействует напрямую с системными компонентами обновления.
Программа выполняет локальный анализ системы, собирая информацию об уже установленных и отсутствующих обновлениях. Все операции выполняются исключительно на компьютере пользователя. Передача персональных данных, телеметрии или иной информации во внешние сервисы не осуществляется.
Список основных возможностей Windows Update Mini Tool:
- Поиск доступных обновлений для операционной системы и продуктов Microsoft.
- Отображение списка установленных, скрытых и отсутствующих обновлений.
- Ручная загрузка и установка выбранных обновлений.
- Возможность временно отключать автоматическую установку обновлений.
- Скрытие отдельных обновлений без их удаления из системы.
- Удаление ранее установленных обновлений.
- Работа с обновлениями без передачи данных в облачные сервисы.
- Использование стандартного API Windows Update без сторонних драйверов.
- Открытый исходный код и реализация на платформе .NET.
