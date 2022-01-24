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Microsoft Security Essentials Definition Updates для Windows

Описание
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Оценка: 4.53/5 голосов - 65
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.355.2448.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:Антивирусы - Обновления, патчи
Загрузок (сегодня/всего):1 / 19 875 | Статистика
Размер:171,79 Мб
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Microsoft Security Essentials Definition Updates - файл обновления вирусной базы данных Microsoft Security Essentials - программы, которая в реальном времени обеспечивает защиту компьютера от вирусов, программ-шпионов и других вредоносных приложений, а также предотвращает их установку на персональный компьютер.

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Отзывы о программе Microsoft Security Essentials Definition Updates

Микроб про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.173.1533.0 [07-05-2014]

Спасибо, обновил свой Защитник Windows.
2 | 2 | Ответить

гарик про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.141.2529.0 [26-12-2012]

Хорошая бесплатная программа,лучше чем аваст
4 | 2 | Ответить

герман про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.141.400.0 [26-11-2012]

программа класс прост
2 | 2 | Ответить

(ерж про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.131.1573.0 [10-08-2012]

Использует антивирусные базы Symantec (Norton). Если ОС левая, есть шанс её блокировки разработчиком.
2 | 2 | Ответить

Дмитрий про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.127.580.0 [25-05-2012]

Не гоните -не нужна ему официальная винда, достаточно прокаченной пиратки. Обновляется без вопросов и не тормозит (если руки кривые-будет тормозить)
5 | 3 | Ответить

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