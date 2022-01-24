Microsoft Security Essentials Definition Updates для Windows
|Оценка:
|4.53/5 голосов - 65
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.355.2448.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Microsoft Corporation
|Категории:
|Антивирусы - Обновления, патчи
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 19 875 | Статистика
|Размер:
|171,79 Мб
|СКАЧАТЬ
Microsoft Security Essentials Definition Updates - файл обновления вирусной базы данных Microsoft Security Essentials - программы, которая в реальном времени обеспечивает защиту компьютера от вирусов, программ-шпионов и других вредоносных приложений, а также предотвращает их установку на персональный компьютер.
Dr.Web CureIt! - популярный бесплатный сканер, который поможет вылечить зараженный ПК без...
HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями,...
Dr.Web 12.0.3.12170 (22.12.2020)
Dr.Web - популярный антивирусник, в состав которого входят сканер, планировщик, позволяющий...
Антивирус Kaspersky Free 19.0.0.1088 / 20.0.14.1085 / 21.2.16.590
Kaspersky Free - бесплатный Антивирус Касперского. Обеспечивает комплексную защиту от различных...
Avast Free Antivirus 2021 (21.10.6772)
Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ...
ESET NOD32 Антивирус 15.0.23.0
ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК....
Отзывы о программе Microsoft Security Essentials Definition Updates
Микроб про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.173.1533.0 [07-05-2014]
гарик про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.141.2529.0 [26-12-2012]
Хорошая бесплатная программа,лучше чем аваст
4 | 2 | Ответить
герман про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.141.400.0 [26-11-2012]
(ерж про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.131.1573.0 [10-08-2012]
Использует антивирусные базы Symantec (Norton). Если ОС левая, есть шанс её блокировки разработчиком.
2 | 2 | Ответить
Дмитрий про Microsoft Security Essentials Definition Updates 1.127.580.0 [25-05-2012]
Не гоните -не нужна ему официальная винда, достаточно прокаченной пиратки. Обновляется без вопросов и не тормозит (если руки кривые-будет тормозить)
5 | 3 | Ответить