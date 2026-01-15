Just Color Picker для Windows
Оценка:
5.00/5 голосов - 1
Лицензия:
Бесплатная
Версия:
6.2
|Обновлено:
ОС:
Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс:
Английский, Русский
Разработчик:
AnnyStudio.com
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
Размер:
3.83 Мб
Just Color Picker — утилита для точного определения, сохранения и работы с цветами на экране ПК. Приложение позволяет захватывать цвет с любого элемента интерфейса, изображения или веб-страницы, независимо от используемого программного обеспечения.
Just Color Picker объединяет в себе функции пипетки, редактора цветов и менеджера палитр. Присутствует возможность не только определить цвет, но и сохранить его, добавить комментарии, преобразовать код в нужный формат или включить его в цветовую схему. Программа поддерживает различные цветовые модели, работу с готовыми палитрами Photoshop и GIMP, а также инструменты для оценки сочетаемости цветов и читаемости текста. Обеспечивает высокую точность выбора цвета, корректную работу с несколькими мониторами и дисплеями высокого разрешения, а также гибкую настройку управления с помощью горячих клавиш.
Основные возможности Just Color Picker:
- Определение цвета с любой точки экрана в реальном времени.
- Поддержка форматов HEX, RGB, HSB/HSV, HSL, HWB, CMY, CMYK и TColor.
- Усреднённая выборка цвета для снижения влияния цветового шума.
- Экранная лупа с увеличением 3×, 9× и 15× для точного захвата пикселей.
- Заморозка экрана для выбора цветов динамических элементов.
- Фиксация точки для отслеживания изменения цвета в заданной области.
- Измерение расстояния между точками в пикселях.
- Список сохранённых цветов с возможностью каталогизации и повторного использования.
- Открытие, редактирование и сохранение палитр форматов .aco и .gpl.
- Редакторы цветов RGB, HSV и HSL.
- Генерация гармоничных цветовых схем и градиентов.
- Цветовые круги RGB, CMY и RYB с отображением дополнительных цветов.
- Преобразование цветовых кодов и копирование в буфер обмена.
- Инструмент оценки читаемости текста на выбранном фоне.
- Формирование CSS-совместимых кодов для веб-разработки.
- Настройка горячих клавиш и режима «поверх всех окон».
- Поддержка нескольких мониторов и HiDPI-экранов.
- Светлая и тёмная темы.
