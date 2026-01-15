Just Color Picker для Windows

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:6.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Размер:3.83 Мб
Just Color Picker — утилита для точного определения, сохранения и работы с цветами на экране ПК. Приложение позволяет захватывать цвет с любого элемента интерфейса, изображения или веб-страницы, независимо от используемого программного обеспечения.

Just Color Picker объединяет в себе функции пипетки, редактора цветов и менеджера палитр. Присутствует возможность не только определить цвет, но и сохранить его, добавить комментарии, преобразовать код в нужный формат или включить его в цветовую схему. Программа поддерживает различные цветовые модели, работу с готовыми палитрами Photoshop и GIMP, а также инструменты для оценки сочетаемости цветов и читаемости текста. Обеспечивает высокую точность выбора цвета, корректную работу с несколькими мониторами и дисплеями высокого разрешения, а также гибкую настройку управления с помощью горячих клавиш.

Основные возможности Just Color Picker:

  • Определение цвета с любой точки экрана в реальном времени.
  • Поддержка форматов HEX, RGB, HSB/HSV, HSL, HWB, CMY, CMYK и TColor.
  • Усреднённая выборка цвета для снижения влияния цветового шума.
  • Экранная лупа с увеличением 3×, 9× и 15× для точного захвата пикселей.
  • Заморозка экрана для выбора цветов динамических элементов.
  • Фиксация точки для отслеживания изменения цвета в заданной области.
  • Измерение расстояния между точками в пикселях.
  • Список сохранённых цветов с возможностью каталогизации и повторного использования.
  • Открытие, редактирование и сохранение палитр форматов .aco и .gpl.
  • Редакторы цветов RGB, HSV и HSL.
  • Генерация гармоничных цветовых схем и градиентов.
  • Цветовые круги RGB, CMY и RYB с отображением дополнительных цветов.
  • Преобразование цветовых кодов и копирование в буфер обмена.
  • Инструмент оценки читаемости текста на выбранном фоне.
  • Формирование CSS-совместимых кодов для веб-разработки.
  • Настройка горячих клавиш и режима «поверх всех окон».
  • Поддержка нескольких мониторов и HiDPI-экранов.
  • Светлая и тёмная темы.
