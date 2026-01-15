Just Color Picker — утилита для точного определения, сохранения и работы с цветами на экране ПК. Приложение позволяет захватывать цвет с любого элемента интерфейса, изображения или веб-страницы, независимо от используемого программного обеспечения.

Just Color Picker объединяет в себе функции пипетки, редактора цветов и менеджера палитр. Присутствует возможность не только определить цвет, но и сохранить его, добавить комментарии, преобразовать код в нужный формат или включить его в цветовую схему. Программа поддерживает различные цветовые модели, работу с готовыми палитрами Photoshop и GIMP, а также инструменты для оценки сочетаемости цветов и читаемости текста. Обеспечивает высокую точность выбора цвета, корректную работу с несколькими мониторами и дисплеями высокого разрешения, а также гибкую настройку управления с помощью горячих клавиш.

Основные возможности Just Color Picker: