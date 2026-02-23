Программы для Android » Система » Оптимизация » Cleaner - Clean Phone & VPN 2.6.24

Cleaner - Clean Phone & VPN для Android

Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.6.24 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:33.52 Мб
Cleaner - Clean Phone & VPN скриншот № 1
Cleaner - Clean Phone & VPN скриншот № 2
Cleaner - Clean Phone & VPN скриншот № 3
Cleaner - Clean Phone & VPN скриншот № 4

Cleaner - Clean Phone & VPN — многофункциональное приложение для обслуживания мобильного устройства, объединяет инструменты очистки памяти, управления файлами и защищённого сетевого подключения. Упрощает повседневную работу со смартфоном: помогает находить и удалять лишние данные, упорядочивать содержимое хранилища и передавать файлы между устройствами.

Поддерживает стабильную работу системы, предоставляет доступ к внутреннему хранилищу и SD-карте, позволяет просматривать, сортировать и перемещать документы, изображения, видео и другие данные. Утилита содержит инструменты персонализации интерфейса: установку обоев и модуль VPN для безопасного интернет-подключения. VPN-функция обеспечивает шифрование соединения и помогает защитить пользовательские данные при работе в открытых сетях. Приложение не осуществляет сбор, хранение или передачу личных данных пользователя третьим сторонам.

Список основных возможностей Cleaner - Clean Phone & VPN:

  • Очищает память устройства от временных, остаточных и ненужных файлов.
  • Предоставляет управление файлами во внутреннем хранилище и на SD-карте.
  • Обеспечивает беспроводную передачу данных между устройствами Android.
  • Помогает в организации и сортировки файлов и папок внутри устройства.
  • Предлагает установку обоев с поддержкой высокого разрешения, включая 4K.
  • Встроенный VPN-модуль для защищённого и анонимного доступа к интернету.
  • Использует системные API только для выполнения заявленных функций очистки и оптимизации.
