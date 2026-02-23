Cleaner - Clean Phone & VPN — многофункциональное приложение для обслуживания мобильного устройства, объединяет инструменты очистки памяти, управления файлами и защищённого сетевого подключения. Упрощает повседневную работу со смартфоном: помогает находить и удалять лишние данные, упорядочивать содержимое хранилища и передавать файлы между устройствами.

Поддерживает стабильную работу системы, предоставляет доступ к внутреннему хранилищу и SD-карте, позволяет просматривать, сортировать и перемещать документы, изображения, видео и другие данные. Утилита содержит инструменты персонализации интерфейса: установку обоев и модуль VPN для безопасного интернет-подключения. VPN-функция обеспечивает шифрование соединения и помогает защитить пользовательские данные при работе в открытых сетях. Приложение не осуществляет сбор, хранение или передачу личных данных пользователя третьим сторонам.

Список основных возможностей Cleaner - Clean Phone & VPN: