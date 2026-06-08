Women Workout для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.10 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Min Fitness
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 1 | Статистика
|Размер:
|60.19 Мб
|СКАЧАТЬ
Women Workout — приложение для домашних тренировок, разработанное для женщин, которые хотят поддерживать физическую форму без посещения спортзала и использования дополнительного инвентаря. Программа включает комплексы упражнений для разных групп мышц и помогает организовать регулярные занятия в удобном режиме.
Приложение содержит программы для всего тела, а также отдельные тренировки для живота, рук и ног. Можно выбирать подходящий уровень подготовки и настраивать занятия в зависимости от своих целей. Встроенные инструкции и анимации помогают правильно выполнять упражнения, а система статистики позволяет отслеживать продолжительность тренировок, количество сожжённых калорий и регулярность занятий. Дополнительно доступны напоминания, рекомендации по питанию и возможность использовать многие функции без постоянного подключения к интернету.
Список основных возможностей Women Workout:
- Домашние тренировки без использования спортивного оборудования.
- Программы для всего тела, а также отдельные комплексы для пресса, ног и рук.
- Поддержка различных уровней физической подготовки.
- Персональные планы занятий с учётом поставленных целей.
- Упражнения с собственным весом без необходимости приобретать дополнительный инвентарь.
- Пошаговые инструкции и анимированные подсказки для правильного выполнения движений.
- Отслеживание прогресса, включая калории, длительность тренировок и историю активности.
- Напоминания о занятиях и инструменты для поддержания регулярности тренировочного процесса.
- Советы по питанию и рекомендации для поддержания сбалансированного образа жизни.
- Поддержка офлайн-режима для доступа к основным функциям.
Официальное приложение для Андроид, предоставляемое новой букмекерской компанией,...
Официальное приложение одной из крупнейших букмекерских контор. Скачать MelBet и установить...
1xbet – официальный мобильный клиент одного из лидеров рейтинга мировых БК. В приложении...
1WIN – официальное приложение на Андроид от букмекера, который никогда не довольствовался...
Официальное мобильное приложение букмекерской компании LineBet для Android. С помощью программы...
BetWinner (БетВиннер) - официальное приложение одного из лучших беттинг сайтов в мире, который предлагает гораздо больше, чем просто ставки на спорт....
Отзывы о программе Women Workout
Admin
Отзывов о программе Women Workout 1.1.10 пока нет, можете добавить...