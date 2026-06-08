Women Workout — приложение для домашних тренировок, разработанное для женщин, которые хотят поддерживать физическую форму без посещения спортзала и использования дополнительного инвентаря. Программа включает комплексы упражнений для разных групп мышц и помогает организовать регулярные занятия в удобном режиме.

Приложение содержит программы для всего тела, а также отдельные тренировки для живота, рук и ног. Можно выбирать подходящий уровень подготовки и настраивать занятия в зависимости от своих целей. Встроенные инструкции и анимации помогают правильно выполнять упражнения, а система статистики позволяет отслеживать продолжительность тренировок, количество сожжённых калорий и регулярность занятий. Дополнительно доступны напоминания, рекомендации по питанию и возможность использовать многие функции без постоянного подключения к интернету.

Список основных возможностей Women Workout: