Women Workout для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.10 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):0 / 1 | Статистика
Размер:60.19 Мб
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Women Workout — приложение для домашних тренировок, разработанное для женщин, которые хотят поддерживать физическую форму без посещения спортзала и использования дополнительного инвентаря. Программа включает комплексы упражнений для разных групп мышц и помогает организовать регулярные занятия в удобном режиме.

Приложение содержит программы для всего тела, а также отдельные тренировки для живота, рук и ног. Можно выбирать подходящий уровень подготовки и настраивать занятия в зависимости от своих целей. Встроенные инструкции и анимации помогают правильно выполнять упражнения, а система статистики позволяет отслеживать продолжительность тренировок, количество сожжённых калорий и регулярность занятий. Дополнительно доступны напоминания, рекомендации по питанию и возможность использовать многие функции без постоянного подключения к интернету.

Список основных возможностей Women Workout:

  • Домашние тренировки без использования спортивного оборудования.
  • Программы для всего тела, а также отдельные комплексы для пресса, ног и рук.
  • Поддержка различных уровней физической подготовки.
  • Персональные планы занятий с учётом поставленных целей.
  • Упражнения с собственным весом без необходимости приобретать дополнительный инвентарь.
  • Пошаговые инструкции и анимированные подсказки для правильного выполнения движений.
  • Отслеживание прогресса, включая калории, длительность тренировок и историю активности.
  • Напоминания о занятиях и инструменты для поддержания регулярности тренировочного процесса.
  • Советы по питанию и рекомендации для поддержания сбалансированного образа жизни.
  • Поддержка офлайн-режима для доступа к основным функциям.
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Отзывы о программе Women Workout

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