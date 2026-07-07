Authme для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|7.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Levminer
|Категория:
|Пароли
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.53 Мб
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Authme — десктопное приложение для работы с двухфакторной аутентификацией (2FA), предназначенное для безопасного хранения и генерации одноразовых кодов. Программа помогает защитить учетные записи, используя дополнительный этап проверки при входе. Вместо одного пароля пользователь подтверждает авторизацию временным кодом, который автоматически обновляется через определенные промежутки времени, что снижает риск несанкционированного доступа даже в случае компрометации пароля.
После первого запуска предлагается задать пароль, который используется для защиты локальных данных. Затем можно создать новый файл с конфигурацией либо импортировать уже существующий. Все добавленные записи отображаются в одном окне, а для каждого сервиса автоматически формируется актуальный код с указанием времени до его обновления. При необходимости код можно быстро скопировать в буфер обмена.
Список основных возможностей Authme:
- Поддержка двухфакторной аутентификации с генерацией одноразовых кодов.
- Создание новой базы данных или импорт ранее сохраненной конфигурации.
- Защита локального хранилища паролем для дополнительной безопасности.
- Автоматическое обновление кодов с отображением времени до окончания их действия.
- Быстрое копирование кодов в буфер обмена.
- Поддержка установочной и портативной версии приложения.
- Простой интерфейс, не требующий длительного освоения.
- Возможность сохранить созданную конфигурацию для дальнейшего использования.
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