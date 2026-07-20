Flip Clock для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.4.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|wssc
|Категория:
|Спорт
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|13,22 Мб
|СКАЧАТЬ
Flip Clock — приложение, объединяющее полноэкранные часы с анимацией перелистывания, таймер, мировое время и информацию о погоде, которое может использоваться как настольные часы, дополнительный дисплей времени или инструмент для контроля рабочего процесса.
Встроенный таймер Pomodoro помогает организовать периоды концентрации и отдыха, а мировой часовой модуль позволяет быстро узнать текущее время и погодные условия в разных городах. Можно менять внешний вид часов, выбрать формат отображения времени, устанавливать виджеты на рабочий стол и пользоваться плавающим окном с часами поверх других приложений.
Список основных возможностей Flip Clock:
- Полноэкранные часы с анимацией перелистывания цифр.
- Минималистичный интерфейс с крупным отображением времени.
- Поддержка портретной и альбомной ориентации экрана.
- Выбор 12-часового или 24-часового формата времени.
- Настройка отображения даты и времени.
- Несколько тем оформления и наборов шрифтов.
- Таймер Pomodoro для учебы, работы и других задач, требующих концентрации.
- Обычный таймер с точным отсчетом заданного интервала.
- Плавающие часы поверх других приложений.
- Просмотр текущей погоды для выбранного местоположения.
- Мировые часы с отображением времени и погодных условий для разных городов и часовых поясов.
- Поиск городов для быстрого добавления в список мирового времени.
- Виджеты часов и мирового времени для главного экрана с несколькими вариантами оформления.
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Admin
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