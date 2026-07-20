Flip Clock — приложение, объединяющее полноэкранные часы с анимацией перелистывания, таймер, мировое время и информацию о погоде, которое может использоваться как настольные часы, дополнительный дисплей времени или инструмент для контроля рабочего процесса.

Встроенный таймер Pomodoro помогает организовать периоды концентрации и отдыха, а мировой часовой модуль позволяет быстро узнать текущее время и погодные условия в разных городах. Можно менять внешний вид часов, выбрать формат отображения времени, устанавливать виджеты на рабочий стол и пользоваться плавающим окном с часами поверх других приложений.

Список основных возможностей Flip Clock: