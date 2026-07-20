Flip Clock для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.5.4.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x, 14, 15
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Спорт
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:13,22 Мб
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Flip Clock скриншот № 4

Flip Clock — приложение, объединяющее полноэкранные часы с анимацией перелистывания, таймер, мировое время и информацию о погоде, которое может использоваться как настольные часы, дополнительный дисплей времени или инструмент для контроля рабочего процесса.

Встроенный таймер Pomodoro помогает организовать периоды концентрации и отдыха, а мировой часовой модуль позволяет быстро узнать текущее время и погодные условия в разных городах. Можно менять внешний вид часов, выбрать формат отображения времени, устанавливать виджеты на рабочий стол и пользоваться плавающим окном с часами поверх других приложений.

Список основных возможностей Flip Clock:

  • Полноэкранные часы с анимацией перелистывания цифр.
  • Минималистичный интерфейс с крупным отображением времени.
  • Поддержка портретной и альбомной ориентации экрана.
  • Выбор 12-часового или 24-часового формата времени.
  • Настройка отображения даты и времени.
  • Несколько тем оформления и наборов шрифтов.
  • Таймер Pomodoro для учебы, работы и других задач, требующих концентрации.
  • Обычный таймер с точным отсчетом заданного интервала.
  • Плавающие часы поверх других приложений.
  • Просмотр текущей погоды для выбранного местоположения.
  • Мировые часы с отображением времени и погодных условий для разных городов и часовых поясов.
  • Поиск городов для быстрого добавления в список мирового времени.
  • Виджеты часов и мирового времени для главного экрана с несколькими вариантами оформления.
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