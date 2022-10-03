CheatBook Issue - новое дополнение содержит коды к 435 самым свежим PC-играм, 14 прохождений и коды к 46 играм для приставок. В эту версию вошли коды и прохождения в основном для игр следующих категорий: стратегии, приключения, стрелялки. Названия игр перечислены в алфавитном порядке. Для упрощения нахождения нужной игры можно воспользоваться встроенным поиском.

Если у Вас установлены CheatBook-DataBase 2001 4.0, CheatBook-DataBase 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 или новая версия CheatBook-DataBase - вы сможете обновить текущую версию вашей базы кодов и прохождений до последней, непосредственно из самой программы.