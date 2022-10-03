CheatBook Issue для Windows
|Оценка:
|4.78/5 голосов - 22
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|10/2022 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Cheatbook
|Категория:
|Коды, Cheats
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 9 006 | Статистика
|Размер:
|7,35 Мб
CheatBook Issue - новое дополнение содержит коды к 435 самым свежим PC-играм, 14 прохождений и коды к 46 играм для приставок. В эту версию вошли коды и прохождения в основном для игр следующих категорий: стратегии, приключения, стрелялки. Названия игр перечислены в алфавитном порядке. Для упрощения нахождения нужной игры можно воспользоваться встроенным поиском.
Если у Вас установлены CheatBook-DataBase 2001 4.0, CheatBook-DataBase 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 или новая версия CheatBook-DataBase - вы сможете обновить текущую версию вашей базы кодов и прохождений до последней, непосредственно из самой программы.
CheMax Rus - крупнейший сборник чит-кодов и паролей для огромного количества компьютерных игр...
CheMax (CHEats MAXimal) - самая большая база данных с кодами и паролями для игр. В программе собраны...
Программка с помощью которой каждый может "настроить" в выбранной им игре, необходимое ему...
DetectiveStory - Программа, предназначенная для того чтобы облегчить сложные игры - проще говоря, получить бессмертие, деньги, патроны и что угодно еще....
WGC - программа позволяет находить и изменять в играх такие лакомые значения как деньги,...
Программа предназначена для решения кроссвордов, сканвордов, криптарифмов, судоку и...