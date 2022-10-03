CheatBook Issue для Windows

Описание
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Оценка: 4.78/5 голосов - 22
Лицензия: Бесплатная
Версия:10/2022 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Коды, Cheats
Загрузок (сегодня/всего):0 / 9 006 | Статистика
Размер:7,35 Мб
CheatBook Issue скриншот № 1
CheatBook Issue скриншот № 2

CheatBook Issue - новое дополнение содержит коды к 435 самым свежим PC-играм, 14 прохождений и коды к 46 играм для приставок. В эту версию вошли коды и прохождения в основном для игр следующих категорий: стратегии, приключения, стрелялки. Названия игр перечислены в алфавитном порядке. Для упрощения нахождения нужной игры можно воспользоваться встроенным поиском.

Если у Вас установлены CheatBook-DataBase 2001 4.0, CheatBook-DataBase 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 или новая версия CheatBook-DataBase - вы сможете обновить текущую версию вашей базы кодов и прохождений до последней, непосредственно из самой программы.

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Отзывы о программе CheatBook Issue

Xasan про CheatBook Issue July 2009 [17-01-2011]

Я очень люблю эту сайт
2 | 2 | Ответить

ыыыСя про CheatBook Issue July 2009 [26-07-2009]

лучше chemaх нету
3 | 2 | Ответить

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