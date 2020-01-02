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Cyberduck 7.2.5.32097 для Mac
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- Рейтинг программы - 4.50 из 5
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Cyberduck – браузер для шифрованного SFTP и традиционного FTP протоколов для Mac OS.
Возможности программы:
- поддержка нескольких подключений одновременно;
- простая передача файлов с применением Drag&Drop;
- в случае потери соединения при получении или отправке данных, есть возможность возобновления передачи;
- простой менеджер закладок, возможность импорта из Spotlight;
- интеграция с внешними редакторами (SubEthaEdit, BBEdit, TextWrangler, TextMate, Smultron, CSSEdit и др.);
- полная поддержка AppleScript;
- шифрование данных;
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|Что нового в Cyberduck 7.2.5.32097 для Mac?
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