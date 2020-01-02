7.2.5.32097 для Mac

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4.50 из 5, всего оценок - 4 Рейтинг программы - 4.50 из 5

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5 Cyberduck – браузер для шифрованного SFTP и традиционного FTP протоколов для Mac OS. Возможности программы: поддержка нескольких подключений одновременно;

простая передача файлов с применением Drag&Drop;

в случае потери соединения при получении или отправке данных, есть возможность возобновления передачи;

простой менеджер закладок, возможность импорта из Spotlight;

интеграция с внешними редакторами (SubEthaEdit, BBEdit, TextWrangler, TextMate, Smultron, CSSEdit и др.);

полная поддержка AppleScript;

шифрование данных; Cyberduck для Windows Что нового в Cyberduck 7.2.5.32097 для Mac?

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