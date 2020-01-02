Cyberduck для macOS

Cyberduck 7.2.5.32097 для Mac

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Описание Cyberduck 7.2.5.32097 для MacОписание   Скачать Cyberduck 7.2.5.32097 для MacСКАЧАТЬ (101,23 Мб) Скриншоты Cyberduck 7.2.5.32097 для MacСкриншоты (4)   Статистика Cyberduck 7.2.5.32097 для MacСтатистика   Отзывы о Cyberduck 7.2.5.32097 для MacОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 4
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Cyberduck – браузер для шифрованного SFTP и традиционного FTP протоколов для Mac OS.

Возможности программы:

  • поддержка нескольких подключений одновременно;
  • простая передача файлов с применением Drag&Drop;
  • в случае потери соединения при получении или отправке данных, есть возможность возобновления передачи;
  • простой менеджер закладок, возможность импорта из Spotlight;
  • интеграция с внешними редакторами (SubEthaEdit, BBEdit, TextWrangler, TextMate, Smultron, CSSEdit и др.);
  • полная поддержка AppleScript;
  • шифрование данных;

 

Что нового в Cyberduck 7.2.5.32097 для Mac?
  • Исправлены ошибки
Cyberduck
Cyberduck
Cyberduck
Cyberduck
Статус программы Бесплатная
ОперационкаmacOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7 498
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыFTP, SSH, Telnet
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Cyberduck – браузер для шифрованного SFTP и традиционного FTP протоколов для Mac OS

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Отзывы о программе Cyberduck

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