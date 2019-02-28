PuTTY 0.66-RU-16 / 0.70 Putty – бесплатный Telnet/SSH клиент. Это клиентская программа для протоколов SSH и Telnet, SCP и SFTP, утилита для генерации RSA и DSA ключей, и многое другое FileZilla 3.40.0 FileZilla - Один из лучших, бесплатный FTP-менеджер, предназначенный для загрузки и скачивания файлов с разнообразных FTP-серверов. Программа обладает приятным и KiTTY 0.70.0.9 KiTTY - модификация популярнейшего Telnet-SSH-клиента PuTTY, но с некоторыми улучшениями и оптимизациями для более удобной и продуктивной работы

WinSCP 5.13.8 WinSCP - удобный в эксплуатации клиент SFTP, с помощью которого можно без проблем осуществлять защищённое копирование файлов между ПК и сервером. Поддерживаются SecureCRT 8.5.3 SecureCRT - Win32 эмулятор терминала, позволяющий производить соединения с компьютером в локальной сети и Web (Unix, VMS и Windows серверы) используя защищенные Bitvise SSH Client 8.26 Bitvise SSH Client - бесплатный SSH-клиент, обеспечивающий безопасное подсоединение к терминалу. Идеально подходит для удаленного серверного администрирования при