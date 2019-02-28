Cyberduck - бесплатный и удобный в использовании клиент для работы с FTP, SFTP, WebDAV, Amazon Simple Storage Service, Google Cloud Storage, Rackspace Cloud Files, Backblaze B2 Cloud Storage, Google Drive, Dropbox и синхронизации содержимого удаленных каталогов с ПК под управлением ОС Windows.
Приложение позволяет загружать и скачивать файлы с удаленного сервера или "облачного" хранилища, просматривать содержимое каталогов, открывать одновременно несколько соединений, редактировать файлы в режиме реального времени и многое другое.
Ключевые особенности Cyberduck:
Просмотр каталогов.
Загрузка и скачивание файлов с сервера.
Создание архивов и возможность извлечения их содержимого.
Редактирование файлов в режиме реального времени, с помощью сторонних текстовых редакторов, например Блокнот, Notepad++ и пр.
Автоматическая загрузка измененного файла после сохранения.
Ускорение доступа к нужным папкам и файлам при помощи закладок.
Возможность скопировать путь нахождения файлов, для последующего открытия во внешнем браузере.