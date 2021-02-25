Blender - редактор трехмерной графики и анимации. Несмотря на относительно небольшой размер, функций этого пакета вполне достаточно для работы как обычным пользователям, так и профессионалам. В программе есть все основные инструменты, которые используются в профессиональных 3D-редакторах.

Blender включает в себя средства 3D моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту программу, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством цифровой фотографии.



В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встроено большое количество примитивов, из которых вы можете собирать свои собственные модели. Различные кольца, кубы, сферы, цилиндры, дополнительные сетки и т.д.



В сравнительно небольшой объем дистрибутива помещено полноценное ядро редактора со всеми основными функциями и минимальным набором текстур/моделей/обработчиков событий. Дополнительные возможности реализуются за счет подключения плагинов - как официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями.



Blender является отличной бесплатной альтернативой титанам трехмерного моделирования.