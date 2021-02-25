Blender для macOS

Описание
Отзывы
share
Оценка: 4.66/5 голосов - 31
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.92 для Mac | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:macOS 10.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категории:3D - Анимация
Загрузок (сегодня/всего):2 / 7 907 | Статистика
Размер:187,87 Мб
СКАЧАТЬ
Blender скриншот № 1
Blender скриншот № 2
Blender скриншот № 3
Blender скриншот № 4

Blender - редактор трехмерной графики и анимации. Несмотря на относительно небольшой размер, функций этого пакета вполне достаточно для работы как обычным пользователям, так и профессионалам. В программе есть все основные инструменты, которые используются в профессиональных 3D-редакторах.

Blender включает в себя средства 3D моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту программу, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством цифровой фотографии.

В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встроено большое количество примитивов, из которых вы можете собирать свои собственные модели. Различные кольца, кубы, сферы, цилиндры, дополнительные сетки и т.д.

В сравнительно небольшой объем дистрибутива помещено полноценное ядро редактора со всеми основными функциями и минимальным набором текстур/моделей/обработчиков событий. Дополнительные возможности реализуются за счет подключения плагинов - как официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями.

Blender является отличной бесплатной альтернативой титанам трехмерного моделирования.

Что нового в Blender 2.92 для Mac?
  • Исправлены ошибки
ТОП-сегодня раздела "3D"
 

скачать SketchUp MakeSketchUp Make 16.0.19911 для Mac

SketchUp Make - программа предназначена для создания, просмотра и редактирования 3D проектов...

скачать Live Interior 3DLive Interior 3D 2.9.7 Standard для Mac

Live Interior 3D для Mac OS – программа для проектирования интерьера жилых домов или офисов....

скачать BlenderBlender 2.91 для Mac

Blender - очень мощный редактор трехмерной графики и анимации для Mac OS и анимации. Отличная...

скачать MyFourWallsMyFourWalls 1.0 Beta 10 для Mac

MyFourWalls - программа позволяет создавать дизайн интерьера вашей комнаты, менять...

Отзывы о программе Blender

mamont_s про Blender 2.76b [04-01-2016]

Судя по скриншотам, что - то хорошо задуманное, но традиционно для яблочника плохо реализованное.
2 | 5 | Ответить

TAker про Blender 2.49b [27-07-2010]

ОХРЕНЕТЬ ПРОГА!
4 | 4 | Ответить

Читать все отзывы (2) / Добавить отзыв