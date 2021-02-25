Blender для macOS
|Оценка:
|4.66/5 голосов - 31
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.92 для Mac | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|macOS 10.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Blender Foundation
|Категории:
|3D - Анимация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 7 907 | Статистика
|Размер:
|187,87 Мб
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Blender - редактор трехмерной графики и анимации. Несмотря на относительно небольшой размер, функций этого пакета вполне достаточно для работы как обычным пользователям, так и профессионалам. В программе есть все основные инструменты, которые используются в профессиональных 3D-редакторах.
Blender включает в себя средства 3D моделирования, анимации, рендеринга, обработки видео, набор опций для создания интерактивных игр, визуальные 3D эффекты и многое другое. Используя эту программу, можно создавать реалистичные 3D картины, с качеством цифровой фотографии.
В Blender, как и в любой профессиональный 3D-пакет, встроено большое количество примитивов, из которых вы можете собирать свои собственные модели. Различные кольца, кубы, сферы, цилиндры, дополнительные сетки и т.д.
В сравнительно небольшой объем дистрибутива помещено полноценное ядро редактора со всеми основными функциями и минимальным набором текстур/моделей/обработчиков событий. Дополнительные возможности реализуются за счет подключения плагинов - как официальных, созданных авторами редактора, так и разработанных пользователями.
Blender является отличной бесплатной альтернативой титанам трехмерного моделирования.
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Отзывы о программе Blender
mamont_s про Blender 2.76b [04-01-2016]
Судя по скриншотам, что - то хорошо задуманное, но традиционно для яблочника плохо реализованное.
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